Logitech G PRO: tastiera da gaming meccanica a prezzo HOT (-45%)

Se vuoi una tastiera che sia precisa, veloce e che non occupi molto spazio, allora seguimi in questa offerta che porto alla tua attenzione. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech G PRO a soli 74,69 euro, invece che 134,99 euro.

Grazie a questo sconto del 45% avrai un notevole risparmio e soprattutto ti porti a casa una tastiera da gaming eccezionale e unica. Infatti questa è un edizione limitata e ufficiale di League of Legends, il mitico videogioco online che ha spopolato prima su PC e ormai anche su mobile. Potrai goderti una digitazione fluida con tasti ben distanziati, precisi e retro illuminati.

Logitech G PRO: la tastiera di League of Legends

Logitech G PRO di bello non ha solo il design, ispirato appunto al famoso videogioco. È una tastiera progettata per il gamer professionisti di eSport. Ed ecco perché ha una frequenza di aggiornamento di 1 ms e quindi offre prestazioni incredibili. La precisione e la velocità nella pressione dei tasti sono il vero punto di forza di questa tastiera pazzesca.

Il suo design compatto, senza tastierino numerico, ti permette di usarla anche quando non c'è molto spazio sulla scrivania. Oppure la puoi portare con te infilandola in un piccolo zaino. Grazie a un software dedicato potrai personalizzare l'illuminazione e le animazioni. Puoi salvarli direttamente nella memoria integrata della tastiera per poi richiamarli grazie alla pressione di un semplice pulsante. In questo modo avrai qualcosa di unico e personalizzato da te.

Non c'è davvero tempo da perdere perché un'offerta così durerà un soffio. Prima che il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista la tua Logitech G PRO a soli 74,69 euro, invece che 134,99 euro. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua entro stasera senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.