Logitech Ergo M575: mouse wireless con trackball al 44%

Se fai veloce oggi ti puoi portare a casa un mouse senza fili con trackball a un prezzo davvero conveniente. Quindi prima che sia tardi dirigiti su Amazon e aggiungi al tuo carrello Logitech Ergo M575 a soli 35 euro, invece che 58,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Ebbene sì, grazie a questo ribasso del 34%, più un ulteriore sconto del 10% oggi potrai risparmiare quasi 24 euro sul totale. Un'offerta da prendere al volo. Questo mouse è davvero eccezionale soprattutto quando non hai molto spazio sulla scrivania. Infatti grazie alla possibilità di usare la trackball integrata potrai scorrere in modo semplice con il pollice.

Logitech Ergo M575: mouse economico, preciso e fluido

Sono davvero tante le caratteristiche che rendono il mouse Logitech Ergo M575 uno dei migliori del suo genere. La sua forma economica ti permette di mantenere il braccio e la mano in una posizione naturale garantendo così il massimo del comfort.

La trackball ti permette di lavorare negli spazi stretti perché potrai controllare il cursore direttamente con pollice, senza nemmeno muovere il mouse. È dotato di 4 pulsanti, che potrai personalizzare come vuoi, più la rotella centrale. E la trackball è anche rimovibile. Potrai connetterlo in modalità Bluetooth oppure con il ricevitore incluso. È dotato di una batteria AA che dura fino a 24 mesi ed è compatibile sia per Windows che per Mac OS.

Questa non è un'offerta che si trova tutti i giorni quindi devi essere rapido per riuscire ad avvalertene. Perciò prima che sparisca vai su Amazon e acquista il tuo Logitech Ergo M575 a soli 35 euro, invece che 58,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.