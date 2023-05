Logitech Combo Touch: OTTIMO SCONTO per la tastiera per iPad su Amazon

Oltre ad avere dei dispositivi potenti, è necessario - e indispensabile allo stesso tempo - proteggerli al meglio per evitare che si danneggino o deteriorino, sia per l'utilità, sia per il costo importante che hanno determinati oggetti tecnologici. Se a questo aggiungiamo il fatto che molti utenti hanno esigenze lavorative in più, come magari il bisogno si una tastiera, è normale che qualcuno si muova per creare prodotti che rispecchino tali esigenze. Logitech è ancora una volta in prima linea, e ci propone il Logitech Combo Touch, una custodia protettiva per iPad, provvista anche di tastiera.

Se state cercando un prodotto di questo genere, sappiate che da oggi in offerta su Amazon potrete trovare il Logitech Combo Touch a soli 193,84€, con uno sconto del 16% sul prezzo di listino e un risparmio di oltre 35,00€.

Logitech Combo Touch: protezione e comodità

Il prodotto di cui parliamo è assolutamente comodo, con la possibilità di essere piegato e disposto in modi diversi, che stiate utilizzando la tastiera oppure no. Il suo design elegante lo rende adatto a tutte le occasioni, e non vi farà sfigurare se lavorerete in luoghi pubblici con il vostro iPad.

Questo Logitech Combo Touch è compatibile con un numero veramente elevato di iPad (trovate la lista nell'immagine precedente), ma fate comunque attenzione a quali dispositivi nello specifico, dato che dovrete fare i conti anche con la dimensione del prodotto (supporta schermi da 12,9 pollici).

[

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.