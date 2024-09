L'offerta di Fastweb Mobile: 150 GB in 5G a 7,95€ al mese

Fastweb si conferma una delle aziende leader nel panorama della telefonia mobile, grazie a un'offerta particolarmente vantaggiosa per chi desidera sfruttare al massimo le potenzialità del proprio smartphone. La promozione Fastweb Mobile è attualmente una delle migliori sul mercato, dal momento che propone un ampio pacchetto di Giga e la possibilità di utilizzare la rete 5G, il tutto a un prezzo decisamente competitivo: solo 7,95€ al mese.

Tutti i vantaggi di Fastweb Mobile

Con questa proposta, Fastweb offre:

minuti illimitati verso tutti , inclusi i numeri di oltre 60 destinazioni internazionali;

, inclusi i numeri di oltre 60 destinazioni internazionali; 100 SMS ;

; 150 GB di traffico dati, utilizzabili sia in 4G che in 5G, per assicurare una navigazione veloce e senza interruzioni.

Il costo mensile per usufruire di questi servizi è di soli 7,95 euro, con una quota di attivazione una tantum di 10 euro. Gli utenti possono scegliere tra la classica SIM fisica o, in alternativa, optare per una eSIM, particolarmente comoda per chi preferisce evitare il supporto fisico della scheda.

L'attivazione dell'offerta può essere effettuata interamente online, direttamente dal sito di Fastweb, e può avvenire sia con un nuovo numero sia tramite la portabilità, mantenendo quindi il proprio numero attuale, anche se si proviene da un altro operatore. Inoltre, una volta attivato il piano, è possibile recarsi in un negozio Fastweb per acquistare uno smartphone a rate, con la comodità di un finanziamento.

Fastweb non si limita solo al servizio mobile, ma offre anche una conveniente opzione combinata che include sia il piano mobile che un abbonamento alla fibra ottica per la casa. Attivando simultaneamente entrambe le offerte, il cliente può usufruire di un prezzo speciale di 23,95 euro al mese per la fibra, rispetto ai 27,95 euro mensili standard. Questo pacchetto risulta particolarmente vantaggioso per chi desidera un’unica soluzione per la connessione mobile e fissa, garantendo un notevole risparmio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.