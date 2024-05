Lo speaker Xiaomi dalle mille funzionalità è in sconto ad un PREZZO FOLLE

Xiaomi è un'azienda che fa della versatilità uno dei suoi punti di forza e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto maxi del 30% sul suo speaker che viene venduto a soli 34,99€.

Offertissima: speaker Xiaomi al 30% di sconto

Lo Speaker Xiaomi con orologio a display LED è un dispositivo versatile e innovativo che offre una serie di funzionalità avanzate per arricchire la tua esperienza audio e quotidiana. Grazie al display a LED, puoi impostare la sveglia con le tue canzoni, artisti o generi preferiti, garantendo un risveglio piacevole e motivante con la musica che ami.

L'Assistente Google integrato ti consente di controllare lo Smart Speaker con semplici comandi vocali, permettendoti di riprodurre musica, verificare il meteo, rimanere aggiornato sulle ultime notizie e regolare il volume in modo pratico e veloce.

Con il modulo trasmettitore IR integrato, combinato con l'Assistente Google, hai la possibilità di applicare il controllo vocale anche ai tuoi elettrodomestici tradizionali, rendendo più moderni e accessibili i tuoi dispositivi non smart. La maggiore capacità, il cono a 360° dell'altoparlante e l'innovativa struttura interna contribuiscono a garantire una qualità audio eccezionale.

Collegando due dispositivi dello stesso modello, puoi creare immediatamente uno stereo per un'esperienza musicale coinvolgente e avvincente. Inoltre, indipendentemente dalle dimensioni della tua casa, è possibile collegare più Smart Speaker per una riproduzione sincronizzata, perfino durante le chiamate in vivavoce con Google Duo.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile uno sconto in formato extra large del 30% sullo speaker Xiaomi che viene venduto alla cifra finale di 34,99€. Approfittane ora!

