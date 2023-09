Lo smartwatch perfetto per lo sport a METÀ PREZZO su Amazon

Oggigiorno chiunque dispone di uno smartwatch, un device utile che offre una lunga serie di funzionalità: a partire dalla gestione comodamente dal polso delle notifiche quotidiana, a finire al monitoraggio delle attività del proprio organismo e del proprio corpo, passando per una questione estetica e di stile. Amazon offre a metà prezzo, dunque al 50% di sconto, uno Smartwatch con contapassi e cardiofrequenzimetro al costo finale di 29,99€.

Smartwatch a metà prezzo: un 50% di sconto che fa felici tutti

Come detto poche righe più su, questo 50% di sconto su questo smartwatch fa felici davvero tutti grazie alle tante funzionalità di cui dispone. Dotato di uno schermo tattile tattile di 1.85 pollici con un’eccellente qualità dell’immagine e un uso molto agevole. Dispone di diverse modalità sportive che si adattano all'attività sportiva che state svolgendo in modo tale da fornirvi tutte le informazioni necessarie. Dispone, poi, di altre funzioni classiche come sveglia, cronometro, controllore musicale, tempo, promemoria sedentario, luminosità regolabile, trova il telefono, ecc...

Supporta, inoltre, il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue ed offre questo monitoraggio durante tutto il giorno con annessa registrazione automatica e accurata dei dati relativi alla frequenza cardiaca e al sonno. Analisi in tempo reale dello stato di salute e della qualità del sonno stesso. Si possono ricevere notifiche di Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter e rispondere alle telefonate. Questo dispositivo è, inoltre, è impermeabile IP67, ciò significa che anche sotto la pioggia potrete utilizzarlo così come non correrete il rischio di rovinarlo lavandovi le mani. Disponibile in tre colorazioni: giallo, arancione e viola, si presenta con un design sportivo e fresco.

Tutto ciò che è stato elencato e tutte le caratteristiche di questo smartphone sono disponibili a metà prezzo applicando il codice coupon riportato sulla pagina del prodotto in fase di acquisto dal carrello. 50% di sconto per un totale di 29,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.