Lo smartwatch DEFINITIVO è il Samsung Galaxy Watch6: OFFERTA SHOCK

Samsung riesce ad offrire sempre il massimo della qualità in ogni settore in cui opera e per ogni fascia di mercato: oggi il Samsung Galaxy Watch6 viene messo in sconto del 23% e viene venduto a 269€.

Samsung Galaxy Watch6 in maxi sconto!

Il Samsung Galaxy Watch6 è più di un semplice orologio; è un compagno smart che ti aiuta a migliorare la tua salute e il tuo benessere in vari modi. Con la funzione di Monitoraggio del sonno avanzato, puoi conoscere i tuoi ritmi di sonno e le fasi del sonno leggero, profondo e REM. Ricevi consigli personalizzati per ottimizzare la tua routine quotidiana e migliorare la qualità del sonno.

Grazie al sensore Samsung BioActive, il Galaxy Watch6 ti permette di misurare la tua composizione corporea, aiutandoti a fissare obiettivi di fitness precisi e ad adattare il tuo regime di allenamento di conseguenza. Questa funzione ti aiuta a monitorare i progressi verso una migliore forma fisica e salute complessiva.

Il monitoraggio cardiaco è una caratteristica essenziale del Galaxy Watch6, che monitora costantemente il tuo battito cardiaco e ti avvisa in caso di ritmi anomali. Il sensore PPG integrato controlla periodicamente il tuo battito cardiaco e ti avverte se rileva valori troppo alti o troppo bassi, aiutandoti a mantenere sotto controllo la tua salute cardiaca.

Con una cornice più sottile, il Galaxy Watch6 offre più spazio sul display, consentendoti di visualizzare informazioni, sfogliare e navigare con maggiore comodità. Inoltre, hai la possibilità di personalizzare il tuo orologio scegliendo tra una vasta gamma di quadranti personalizzati.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 23% sul Samsung Galaxy Watch6 che viene venduto al costo totale e finale di 269€. Approfittane!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.