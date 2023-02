Lo smartphone POCO X5 Pro è offerto ad un prezzo imperdibile su Amazon

Ultimamente c'è molta concorrenza nel segmento degli smartphone economici. Molti dei telefoni rilasciati di recente sono aggiornamenti di modelli che hanno debuttato l'anno scorso. Il costo crescente dei componenti e delle materie prime contribuiscono all'aumento dei prezzi registrato nelle recenti introduzioni di prodotti. Rispetto al suo predecessore, il Poco X4 Pro 5G, sono stati apportati numerosi miglioramenti al display, alla fotocamera e alle prestazioni del telefono. Come altri modelli recenti, però, il Poco X5 Pro costa più del suo predecessore. Acquistalo su Amazon a soli 349,90€ invece di 399,90€.

Come il Poco X4 Pro 5G, il Poco X5 Pro 5G ha un pannello posteriore piatto e una cornice piatta. Il Poco X5 Pro 5G, a differenza del suo predecessore, che aveva un pannello posteriore in vetro, è realizzato in plastica. L'involucro in policarbonato contribuisce anche a ridurre il peso complessivo del telefono rispetto al suo predecessore. Nonostante il peso dichiarato di 181 g, il Poco X5 Pro 5G sembra molto più leggero in mano. Il Poco X5 Pro 5G in Horizon Blue, fornito dall'azienda, presenta un pannello posteriore smerigliato. Il telefono ha un aspetto un po' più sofisticato. Tuttavia, la metà superiore del pannello posteriore è lucida.

Il grande schermo Xfinity AMOLED da 6,67 pollici del Poco X5 Pro 5G si avvale della tecnologia chip-on-panel per ridurre lo spessore. Anche le cornici, ovvero i bordi dello schermo, sono più strette rispetto alla versione precedente. Anche se lo schermo del Poco X5 Pro 5G non si curva ai bordi come quello del Realme 10 Pro+ 5G, supporta Dolby Vision e High Dynamic Range 10 (HDR10). I servizi di streaming video online come Netflix si avvalgono di questa caratteristica.

Contrariamente ad alcuni problemi segnalati con i precedenti telefoni Poco (e Xiaomi), non ho riscontrato alcun problema di visualizzazione come la colorazione (verde) sul mio dispositivo, e il pannello a 10 bit offre colori splendidi e neri profondi. Gli eccellenti altoparlanti stereo, che includono la compatibilità con Dolby Atmos, elevano ulteriormente la qualità dell'esperienza multimediale. Inoltre, è presente un collegamento da 3,5 mm compatibile con l'audio Hi-Res per l'utilizzo di cuffie.

Il Poco X5 Pro 5G mantiene la stessa frequenza di aggiornamento di 120 Hz del suo predecessore. La frequenza di aggiornamento dello schermo è selezionabile dall'utente tra 30Hz e 120Hz. Ad esempio, lo schermo si aggiorna a 60Hz durante la visione di film e a 120Hz durante la navigazione dell'interfaccia. L'Always-on-Display (AoD) dalla schermata di blocco causa una frequenza di aggiornamento di 30Hz. La frequenza di aggiornamento a 120Hz è supportata anche da un numero selezionato di giochi. Approfitta ora dello sconto del 13% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

