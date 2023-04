Lo Smartpad A4 di Wacom è al MINIMO STORICO su Amazon

Visto da lontano sembra quasi un tablet, ma è un device ben diverso. Si tratta del blocco note di Wacom, il Bamboo Slate Smartpad A4 (con stilo con ricarica a sfera incluso), oggi disponibile su Amazon a 99,99€ anziché 150€. Tutto merito dell'ottimo sconto del 33% già applicato.

Il blocco note secondo Wacom: ecco Bamboo Slate Smartpad A4

L'utilità di questo dispositivo è facilmente intuibile. Il Wacom Bamboo Slate Smartpad A4 integra i documenti scritti a mano nel mondo digital di tutti i giorni. Per farla facile e breve, è un blocco note che ti permette di digitalizzare istantaneamente quanto scritto con lo stilo. Basta premere un pulsante e... taaaaac!

Con lo smartpad di Wacom puoi esportare schizzi, note e idee di ogni sorta nei formati più comuni, come JPG, PNG, PDF e WILL, e puoi anche sincronizzarli con servizi cloud come Inkspace, Dropbox, Evernote e OneNote.

Sfruttando la connettività Bluetooth, puoi sincronizzare il Bamboo Slate Smartpad A4 al tuo smartphone o tablet. Ti basta scaricare gratuitamente l'app Wacom Inkspace sul tuo dispositivo iOS, iPadOS o Android e seguire la procedura guidata per consentire ai due device di comunicare tra loro.

All'interno della confezione di vendita, oltre allo smartpad, trovi anche lo stilo e il cavo necessario per la ricarica. Con Wacom non si scherza mica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.