L'Italia è un hub globale per la vendita di spyware senza controlli

L'Italia si è affermata come uno dei principali centri mondiali per lo sviluppo e la distribuzione di spyware, affiancando paesi noti per questa attività come Israele e India. Secondo un rapporto di The Record, almeno sei aziende italiane operano nel settore con scarsa supervisione da parte delle autorità. Tra queste, RCS Labs è una delle più conosciute, attiva fin dal 1992. L'azienda fornisce strumenti di sorveglianza avanzati sia alle forze dell'ordine italiane che a governi stranieri, tra cui quelli di paesi come Kazakistan, Siria e altre nazioni asiatiche.

In Italia, le autorità possono affittare spyware per circa 160 dollari al giorno, evitando così elevati costi di acquisizione iniziale. Questa pratica ha favorito migliaia di operazioni di sorveglianza interna negli ultimi anni, permettendo un utilizzo diffuso di strumenti di spionaggio sofisticati senza dover affrontare spese significative. Tuttavia, la mancanza di una regolamentazione stringente ha sollevato preoccupazioni riguardo all'abuso di tali tecnologie e alla protezione della privacy dei cittadini.

Permane la mancanza di una supervisione centralizzata

Da febbraio 2024 sono entrate in vigore nuove normative che richiederanno una maggiore supervisione sull'uso dello spyware. I giudici sono chiamati a valutare specifiche motivazioni prima di autorizzare l'impiego di questi strumenti di sorveglianza. Tuttavia, esperti e critici temono che le nuove riforme non siano sufficienti per risolvere i problemi strutturali del settore. In particolare, rimane assente una supervisione centralizzata che possa monitorare efficacemente l'uso di queste tecnologie da parte delle autorità e delle aziende.

Il contesto di mercato competitivo e le normative lasche sulle esportazioni hanno permesso ai venditori italiani di espandere le loro attività all'estero, incrementando la loro presenza sui mercati internazionali. Questa espansione pone ulteriori interrogativi sull'adeguatezza dei controlli in Italia e sui potenziali rischi di un uso improprio dello spyware, soprattutto quando viene venduto a regimi autoritari o paesi con scarsi livelli di tutela dei diritti umani. L'Italia si trova così al centro di un dibattito globale sulla necessità di regolare più severamente il settore per prevenire abusi e proteggere la privacy degli individui.