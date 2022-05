Linux XDP: Microsoft vuole portarlo su Windows

A partire dalla versione 4.8 del kernel Linux, il sistema operativo di Linus Torvalds dispone di un'architettura di rete ad alte prestazioni denominata eXpress Data Path (XDP), la quale consente alle applicazioni di ottenere una bassa latenza e un’elevata velocità di trasmissione. Diverse importanti aziende tecnologiche, tra cui Google, Amazon e Intel, stanno già investendo tempo e risorse nel suo sviluppo, ma d'ora in avanti tra i nomi in elenco figurerà anche Microsoft.

Linux XDP: Microsoft annuncia XDP for Windows

Il colosso di Redmond ha infatti da poco annunciato il suo progetto open source basato su XDP, denominato XDP for Windows. L’azienda descrive quello in questione come il suo primo contributo per la comunità XDP e in tal modo va pure a dimostrare il suo impegno nel cercare di rendere il percorso dei dati di rete effettivamente multipiattaforma.

Andando più in dettaglio, attualmente XDP for Windows contiene un driver di rete e un’API segnaposto personalizzata. Il progetto è ancora in fase di sviluppo, ma dovrebbe essere già pronto per il test. Inoltre, Microsoft sta collaborando con ulteriori aziende per aggiungere il supporto XDP al protocollo MsQuic.

Sono in fase di implementazione pure funzionalità aggiuntive come l’offload del checksum e l’integrazione con eBPF per Windows.

Da tenere presente che XDP non è compatibile con tutti gli hardware, attualmente viene supportato solo da alcune schede di interfaccia di rete (NIC) e driver, ma non è assolutamente da escludere che in futuro la situazione possa cambiare e che la compatibilità possa quindi essere estesa maggiormente.