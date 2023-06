Linux Mint 21.2 Beta: implementato Cinnamon 5.8

Il team di coder del progetto Linux Mint ha reso disponibile alla propria community di tester, maintainer e contributor volontari la nuova beta release della distribuzione. Linux Mint 21.2 Beta implementa una serie di novità interessanti che ovviamente saranno disponibili nella futura build stabile. Ad esempio l'innovazione di maggiore rilievo presente in Linux Mint 21.2 Beta è sicuramente Connamon 5.8 ovvero l'ultima incarnazione del desktop environment open source realizzato sempre dai coder della distribuzione.

In Cinnamon 5.8 è stato aggiunto il supporto completo alle librerie chiamate XDG Desktop Portal, tale componente software sostanzialmente va ad attivare la compatibilità nativa con i diversi applicatitivi in formato Flatpak. Dunque gli utenti di Linux Mint 21.2 godono di un supporto di primo livello con il formato di installer che è de facto lo standard nel panorama Linux.

Cinnamon 5.8 porta con se una dark mode decisamente più rifinita e delle nuove gesture per il trackpad che ovviamente rendono più fluido il workflow con i diversi applicativi. Tali gesture consentono di interfacciarsi con la funzione di window management, del workspace management, di tiling ed ovviamente con i diversi controlli multimediali dei contenuti in riproduzione nel sistema.

Ovviamente oltre a Cinnamon nei repository di Linux Mint 21.2 Beta sono disponibili anche altri ambienti grafici open source come ad esempio: XFCE 4.18, MATE 1.26, KDE Plasma 5.27 LTS (Long Term Support) e GNOME Shell 45. L'utente ha quindi l'imbarazzo della scelta.

Linux Mint 21.2 Beta dispone poi di un supporto completo per i formati d'immagine HEIF (High Efficiency Image File Format) e AVIF. Oltretutto ora il document viewer Xreader può aprire e gestire senza problemi i documenti generati da Adobe Illustrator. Novità anche per l'applicazione chiamata Software Manager, che come è forse intuibile dal nome si occupa della gestione dei programmi installati nel sistema, che adesso dispone di una UI (User Interface) rinnovata e con un look decisamente più moderno rispetto alle build precedenti.