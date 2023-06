Cinnamon 5.8: arrivate nuove gesture e la dark mode

Il team di sviluppatori del progetto Linux Mint ha reso disponibile un nuovo update del desktop environment di riferimento del progetto ovvero Cinnamon 5.8. Questa nuova stable release implementa una serie di innovazioni di rilievo che vanno a migliorare la già ottima UX (User Experience) generale di tale ambiente grafico open source basato sulle librerie GTK+. In Cinnamon 5.8 è presente il supporto completo alle librerie XDG Desktop Portal, che abilitano la compatibilità nativa con gli applicatitivi pacchettizzati in formato Flatpak, ovvero lo standard de facto nel panorama Linux per quanto concerne i software distribuiti al di fuori dei normali repository interni alle distribuzioni. Oltretutto sempre grazie a tali librerie Cinnamon gode ora di una migliore integrazione i programmi GNOME che sfruttano libadwaita, cioè il framework che fa da linea guida per la GUI degli applicativi realizzati per GNOME Shell.

In Cinnamon 5.8 gli utenti, tramite XDG Desktop Portal, posso ora accedere ad una dark mode globale decisamente più rifinita su tutti gli applicativi che si interfacciano con le libadwaita. Ovviamente nel pannello delle impostazioni è sempre possibile scegliere il tema di base dell'ambiente grafico oppure lasciare decidere di volta in volta all'applicativo in base ai setting inseriti dallo sviluppatore o dall'utente.

Cinnamon 5.8 implementa poi anche diverse nuove gesture per il trackpad, oppure per i device con monitor touch, che velocizzano il workflow e rendono più fluide diverse operazioni quotidiane. Queste gesture possono essere utilizzate per il: window management, il workspace management, il tiling ed ovviamente anche i controlli dei media in riproduzione sul computer.

Per offrire un desktop quanto più personalizzato e familiare possibile i developer di Cinnamon hanno inserito in tale release il concetto degli "styles" si tratta in buona sostanza di un una serie di profili personalizzabili con cui realizzare dei mix di temi estetici e setting grafici con cui dare un tocco di stile unico al proprio ambiente grafico ed alle varie applicazioni del sistema operativo.