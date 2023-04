Linux Lite 6.4: pacchetti aggiornati ad Ubuntu 22.04.2 LTS

I coder di Linux Lite, distribuzione derivata direttamente da Ubuntu, hanno reso noto alla propria community la disponibilità di una nuova versione stable. Linux Lite 6.4 beneficia di diverse novità che consentono di migliorare il workflow generale dell'utente. Tale release include infatti diversi pacchetti aggiornati ad Ubuntu 22.04.2 LTS (Long Term Support) quindi la più recente incarnazione di questa edizione con supporto a lungo termine della distribuzione realizzata dal team di Canonical. Linux Lite 6.4 è animata da Linux 5.15 LTS, anche se nei repository è possibile reperibile anche versioni maggiormente recenti ed aggiornate se necessario, ovvero una delle versioni più rodate del noto kernel open source che include una buona serie di driver per innumerevoli periferiche e device presenti in commercio.

L'ambiente grafico di riferimento è XFCE 4.16, non la più recente release di questo desktop environment open source ma in ogni caso dispone di tutti i programmi necessari per offrire una UX (User Experience) ottimale. Ad esempio in questa release il file manager Thunar, sviluppato sempre dai coder di XFCE, dispone della funzionalità per visualizzare le thumbnail delle immagini in formato WebP. Si tratta sicuramente di un elemento che sarà molto gradito agli utenti visto che WebP è sempre più diffuso.

In Linux Lite 6.4 è reperibile la nuova versione del tema di sistema Papirus, che ora appare con un look maggiormente integrato e moderno. Oltretutto troviamo la versione aggiornata del noto client open source Thunderbird che dispone di una GUI (Graphical User Interface) più innovativa grazie all'introduzione: di una nuova space toolbar, di una rubrica rinnovata, del supporto al message header customization, di un tool per import e l'export dei dati e del supporto alla Matrix chat.

Linux Lite è una distribuzione dedicata principalmente ai principianti che sono da poco approdati nel panorama delle distribuzioni e che ricercando quindi un esperienza simile all'ecosistema Windows.