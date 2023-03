Linux 6.3-rc2: implementate diverse patch per i sistemi AMD

Linus Torvalds ha avviato la distribuzione della seconda release candidate di Linux 6.3. Nelle settimane precedenti è stata chiusa, senza ritardi o problematiche, la merge window di questa edizione del kernel del Pinguino, i coder quindi si stanno focalizzando sull'implementazione delle feature già approvate e sulla relativa stabilizzazione del codice sorgente. Linux 6.3-rc2 include una serie di patch interessanti, infatti in tale build è possibile reperire due workaround dedicati alle CPU (Central Processing Unit) AMD che risolvono una serie di problematiche, anche gravi, con diversi modelli di processori.

Una di queste patch va concretamente ad evitare le problematiche di stuttering con i moderni sistemi AMD Ryzen, Questi bug sono attribuiti alle fTPM-related memory transaction dentro l'SPI flash memory che possono generare ad una serie di impuntamenti. Il workaround in questione prevede la disabilitazione dell'hardware random number generator per fTPM sui modelli di CPU AMD interessate dalla problematica.

Altra patch di rilievo implementata in Linux 6.3-rc2 riguarda sempre le CPU AMD, per la precisione i modelli Zen 1 e Zen 2. Questo secondo workaround prevede la disabilitazione delle XSAVES instruction in modo tale da prevenire un difetto di progettazione di tali modelli che comportava il fallimento del salvataggio dell'XMM register. Per evitare questa problematica si è quindi optato per disattivare l'XSAVES instruction. Si tratta comunque di una soluzione temporanea visto che AMD sta lavorando per un aggiornamento del microcode di queste CPU da distribuire come BIOS update.

Ecco il commento del "dittatore benevolo" Linus Torvalds, pubblicato sulla mailing list ufficiale del progetto, in merito al rilascio di Linux 6.3-rc2:

"Questa build sembra abbastanza normale. Se guardate il diffs noterete che è dominato dalla rimozione dei driver temporanei r8188eu che sono stati sostituiti dai driver effettivi. La rimozione di questo codice copre il 90% del diffs. Se ignorate tale evento il tutto sembra abbastanza tranquillo. Gran parte delle altre modifiche riguardano altri driver."

Se non si verificheranno imprevisti la versione stabile di Linux 6.3 è attesa per la fine di aprile o nelle prime settimane di maggio.