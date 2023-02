Linux 6.2-rc7: la versione stabile è attesa tra due settimane

Il "dittatore benevolo" Linus Torvalds ha reso noto, tramite il tipico messaggio sulla mailing list del progetto dedicata ai developer, alla comunità di tester e maintainer la disponibilità della settima release candidate di Linux 6.2. Questa futura edizione del kernel del Pinguino sarà interessata da una settimana di ritardo nello sviluppo. Ad annunciare tale situazione, nelle settimane precedenti, è stato lo stesso Linus Torvalds dopo essersi consultato con il suoi colleghi ha deciso di prolungare il ciclo di sviluppo di Linux 6.2 tramite una release candidate addizionale. Questo approccio è stato reso necessario visto l'accumulo di numerosi ritardi dovuti alle festività del periodo natalizio che hanno comportato un numero di commit molto alto da dover gestire in tempi molto stretti, ecco perché si è optato per la creazione di una ottava build di testing che arriverà la settimana prossima.

Ecco il commento di Linus Torvalds in merito al rilascio di Linux 6.2-rc7 pubblicato nella mailing list ufficiale del progetto:

"Dunque anche questa settima release candidate continua ad essere nella norma con commit abbastanza tranquilli e controllati. In condizioni normali direi che questa potrebbe essere la build di testing finale. Tuttavia visto che ho più volte reso noto che ci sarà una rc8 tale release addizionale si farà. Inoltre non abbiamo regressioni rilevate dunque tutto procede bene.

Il diffstat rientra nella normalità e non emerge nessuna questione preoccupante o spaventosa. Sono presenti i soliti bugfix (gpu e networking) ed update per le diverse architetture hardware ed i filesystem supportati. Inoltre sono arrivate alcune patch per alcuni elementi core mm (riguardanti zsmalloc) e diversi aggiornamenti per i selftest."