Linux 5.19-rc2: arrivati nuovi driver per l'Intel PMC

Il team del kernel Linux ha reso pubblica una nuova release candidate di Linux 5.19. Questa seconda versione di testing del ramo di sviluppo introduce diverse innovazioni interessanti che migliorano la user experience delle distribuzioni e semplificano il workflow dei vari power user. Per fare un esempio concreto una delle novità di maggiore rilievo presenti in quest'ultima build riguarda l'introduzione del supporto alla nuova architettura di CPU (Central Processing Unit) Intel chiamata Raptor Lake P. Nello specifico si tratta di un upgrade, eseguito tramite il merge di alcune patch realizzate proprio dai contributor di Intel, al set di driver denominato come Intel PMC.

L'Intel PMC è sostanzialmente quel codice presente nel kernel Linux che si occupa di interfacciarsi con l'Intel Core SoC (System on a Chip) power management controller, ovvero quel componente hardware che amministra la gestione energetica dei processori costruiti dall'azienda statunitense. Tale upgrade è stato accolto positivamente dalla community di utenti Linux. Infatti questa serie di CPU deve ancora essere commercializzata, dunque tale mossa da parte di Intel fa presumere che la società guidata dal CEO (Chief Executive Officer) Pat Gelsinger metta sul medesimo piano le distribuzioni ed i sistemi operativi concorrenti.

Altra novità interessante presente in Linux 5.19-rc2 riguarda i driver Gigabyte-WMI. Si tratta di alcune patch che garantiscono il supporto a tutta quella serie di sensori presenti in un vasto ventaglio di schede madri Gigabyte, come ad esempio la B450M DS3H-CF o la Z690M AORUS ELITE AX DDR4. Tale codice è stato sviluppato dai mantainer Gigabyte che in questi ultimi anni stanno contribuendo attivamente al progetto, pubblicando sempre nuovi driver che consentono di sfruttare a pieno le potenzialità dei diversi modelli di schede madri.

Linus Torvalds si è detto abbastanza soddisfatto di questa seconda release candidate di Linux 5.19, definendo il rilascio come molto tranquillo e senza altri cambiamenti di grosso rilievo.