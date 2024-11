L'intelligenza artificiale: una nuova frontiera per la cybersicurezza

L'intelligenza artificiale sta trasformando radicalmente il settore della cybersecurity, portando con sé sia nuove possibilità che rischi inediti. Secondo le previsioni di Check Point Software, entro il 2025 gli attacchi informatici diventeranno sempre più sofisticati grazie all'uso intensivo dell'IA da parte dei cybercriminali, rendendo la difesa ancora più complessa.

I malware, ovvero i software dannosi progettati per compromettere i sistemi, saranno dotati di capacità adattive avanzate, riuscendo a superare le tradizionali misure di sicurezza. Le campagne di phishing sfrutteranno algoritmi di intelligenza artificiale per creare truffe estremamente personalizzate, utilizzando i dati raccolti dagli utenti per ingannarli con messaggi mirati e credibili.

Anche i ransomware, che bloccano l'accesso ai dati chiedendo un riscatto, diventeranno più minacciosi, colpendo le catene di approvvigionamento con l'obiettivo di destabilizzare intere industrie.

Attenzione all'uso improprio di alcuni strumenti

Oltre ai classici attacchi informatici, si prevede un aumento dei rischi legati all'uso improprio di strumenti come ChatGPT. Questi sistemi basati su IA potrebbero accidentalmente facilitare la diffusione di informazioni sensibili, rendendo più difficile la protezione dei dati. Inoltre, l'avanzamento dell'informatica quantistica potrebbe compromettere gli attuali protocolli di crittografia, esponendo sistemi e dati a nuove vulnerabilità.

Un altro pericolo crescente è rappresentato dai deepfake, video e immagini falsi ma altamente realistici, che potranno essere utilizzati per manipolare l'opinione pubblica e diffondere notizie false. I cybercriminali potrebbero sfruttare queste tecniche per condurre campagne di disinformazione e danneggiare la reputazione di persone o aziende.

Per fronteggiare queste minacce, le imprese saranno costrette ad aumentare gli investimenti in soluzioni di sicurezza sempre più avanzate. L'uso dell'IA come strumento di difesa sarà cruciale: i cosiddetti "copilot di sicurezza", sistemi basati su intelligenza artificiale, permetteranno di analizzare enormi volumi di dati in tempo reale, identificando e contrastando tempestivamente le minacce. Il futuro della cybersecurity sarà caratterizzato da una rapida evoluzione sia degli attacchi che delle contromisure.