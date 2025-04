LinkedIn lancia il mini-sito 'Create on LinkedIn' per i creator

Una nuova risorsa si affaccia all'orizzonte per i creator che desiderano ottimizzare la propria presenza su LinkedIn: il social network professionale ha lanciato "Create on LinkedIn", un mini sito progettato per fornire strumenti avanzati, guide pratiche e opportunità formative nel 2025. Questa iniziativa mira a supportare gli utenti nella creazione di contenuti di alta qualità e a massimizzare il loro impatto sulla piattaforma.

Il mini sito è stato strutturato in diverse sezioni, ciascuna focalizzata su specifici aspetti della creazione di contenuti. Tra le risorse disponibili, spiccano consigli dettagliati su come sfruttare al meglio le potenzialità di LinkedIn, con un'attenzione particolare alla realizzazione di post capaci di generare un engagement significativo. Questo approccio pratico è stato pensato per adattarsi sia ai principianti sia ai professionisti esperti.

Un'area di grande interesse è dedicata ai contenuti video, un formato in continua crescita sulla piattaforma. I dati interni di LinkedIn evidenziano un aumento del 36% nel tempo di visualizzazione dei video rispetto all'anno precedente, con un coinvolgimento 1,4 volte superiore rispetto ad altre tipologie di contenuto. Per questo motivo, il mini sito offre linee guida dettagliate su come ottimizzare i video, inclusi suggerimenti sulla durata ideale, i requisiti tecnici e le strategie per migliorare l'efficacia del messaggio visivo.

LinkedIn Learning e ulteriori strumenti

Un altro punto di forza del progetto è l'integrazione con LinkedIn Learning, che consente ai creator di accedere a corsi specializzati direttamente dalla piattaforma. Questa opportunità formativa rappresenta un valore aggiunto significativo, offrendo la possibilità di apprendere tecniche e strategie avanzate direttamente dagli esperti di LinkedIn. Gli utenti possono così migliorare la propria comunicazione e affinare le competenze necessarie per distinguersi in un contesto sempre più competitivo.

Oltre alle indicazioni teoriche, "Create on LinkedIn" propone esempi concreti di contenuti efficaci e approfondimenti sugli strumenti per creator messi a disposizione dalla piattaforma. Tra questi, spiccano le risorse analitiche, indispensabili per monitorare le performance dei post e perfezionare continuamente la propria strategia di pubblicazione. Gli strumenti analitici rappresentano una risorsa fondamentale per chi desidera ottenere risultati tangibili e migliorare costantemente la propria presenza su LinkedIn.