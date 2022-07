Licenza Norton Antivirus: 67% di sconto sul prezzo finale grazie alla promo di Amazon

Norton 360 Deluxe è uno dei migliori software antivirus del 2022. Garantisce la sicurezza dei tuoi dispositivi, la privacy online e la protezione dell'identità ad un prezzo incredibile: solo 19,99 euro su Amazon grazie alla promo in corso. La licenza dura 15 mesi e può essere attivata fino a 5 dispositivi contemporaneamente.

Su Windows, Norton condivide il trono con Bitdefender. Norton è più completo grazie alla sua VPN gratuita e al miglior gestore di password ed è disponibile anche su Android, macOS e iOS.

Il motore anti-malware di Norton utilizza l'apprendimento automatico, l'euristica avanzata e una directory di malware costantemente aggiornata: protegge anche da virus come trojan e malware avanzati come i ransomware e i cryptojacker. Durante i test, la scansione completa e la protezione in tempo reale di Norton sono state entrambe in grado di rilevare ogni singolo file malware, con un rallentamento minimo del sistema e senza segnalare falsi positivi.

Anche con il piano più economico, oltre a un motore anti-malware di prim'ordine, ottieni anche un firewall, protezione anti-phishing, un gestore di password e 2 GB di spazio di archiviazione cloud. L'aggiornamento al piano più conveniente di Norton, Norton 360 Deluxe, ti offre inoltre protezione della webcam, una VPN senza limiti di dati, monitoraggio del Dark Web, controllo genitori e fino a 50 GB di spazio di archiviazione nel cloud. Gli utenti possono anche accedere alle protezioni complete contro il furto di identità come parte dei piani Norton LifeLock.

Approfitta ora dello sconto del 67% e acquista questa licenza da 15 mesi su Amazon ad un prezzo sbalorditivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

