Libera spazio sul tuo dispositivo e dì addio ai backup manuali: ecco come

Tutti (o quasi) abbiamo almeno una volta nella vita sperimentato il fastidio e la frustrazione di aver perso foto, documenti, brani musicali, video e l’archivio dei ricordi salvato sull’hard disk del PC o sulla memoria interna dello smartphone. Il furto del dispositivo, un guasto, una caduta accidentale, sono tante le possibili cause che possono compromettere l’accesso a tutti i nostri file. Con un servizio di cloud storage questi problemi sono finalmente superati. Scopri i vantaggi dei piani pCloud in promozione.

Spazio e sicurezza per il tuo archivio digitale

Con pCloud si ha, innanzitutto, un ampio spazio di archiviazione in cloud. Si può scegliere tra il piano Premium da 500 GB, quello Premium Plus da 2 TB o quello Ultra da 10 TB per avere tutto lo spazio di cui si ha bisogno. Spazio protetto e crittografato così da renderlo inaccessibile a chiunque non sia in possesso della chiave di sicurezza. Inoltre, aspetto non meno importante, i piani pCloud in offerta sono anche quelli a vita, consentendo un risparmio notevole e l’eliminazione dei costi fissi come avviene invece con altri servizi di cloud storage.

L’altro aspetto utile e distintivo di pCloud è quello legato ai backup automatici. Con pCloud, infatti, si possono selezionare le cartelle da includere nel backup e ricevere una sincronizzazione in tempo reale senza limite di velocità o dimensione dei file per avere accesso a tutto il proprio archivio in qualsiasi momento e da qualunque dispositivo.

In questo modo risparmi tempo, risolvi il problema di dimenticare di eseguire manualmente il backup, liberi spazio sul dispositivo, hai tutto sempre accessibile in uno spazio sicuro. Una sicurezza che non è solo quella contro il furto dei dati, ma anche dai danneggiamenti e dalle perdite di foto, video e documenti come spesso avviene utilizzando pendrive, hard disk e schede di memoria fisiche.

Scegli il piano pCloud più adatto alle tue esigenze e acquistalo risparmiando fino al 37% con i piani a vita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.