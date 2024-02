li esperti si aspettano guadagni più elevati mentre Solana supera i 110$

Dato che il mercato è diventato rialzista dopo settimane di alta volatilità, gli esperti hanno individuato le migliori criptovalute da acquistare. Uno dei migliori altcoin, Solana (SOL), è riuscito a superare la barriera dei 110 $. Nel frattempo, Rebel Satoshi ($RBLZ) è entrato nella fase finale della prevendita e si prevedono profitti esplosivi al momento del lancio. Scopriamo perché gli esperti considerano SOL e $RBLZ i migliori altcoin da acquistare.

Solana supera la resistenza di 110 $ e si prevedono ulteriori guadagni

Il token Solana (SOL) è stato coinvolto nella volatilità del mercato che si è manifestata dopo che l'euforia per gli ETF su BTC è svanita. Di conseguenza, il prezzo di Solana (SOL) ha subito una correzione insieme al mercato. Il 6 febbraio, il token Solana (SOL) era scambiato a 93,43 $ e non era riuscito a superare la soglia dei 100 $.

Nonostante ciò, da allora il mercato è diventato rialzista e così anche il token Solana (SOL). L'11 febbraio il token Solana (SOL) veniva scambiato a 108,42 $ con un'impennata del 16%. Il 13 febbraio il prezzo ha raggiunto i 113,61 $. Considerato l'aumento del prezzo di SOL, l'ecosistema di Solana ha continuato ad espandersi. L'8 febbraio, il capitolo 2 del cellulare Solana ha superato gli 85.000 ordini.

Il 10 febbraio Travel Care ha annunciato che la blockchain di Solana è stata integrata nella sua rete. Questi sviluppi hanno spinto gli esperti a rimanere ottimisti sul token Solana (SOL). Prevedono che il token Solana (SOL) salirà sopra i 120 $ nelle prossime settimane.

Rebel Satoshi sale verso la fine della prevendita con guadagni esplosivi attesi al lancio

Rebel Satoshi è l'ultimo arrivato nell'ecosistema delle meme coin. Nonostante ciò, Rebel Satoshi si distingue dagli altri perché mira a portare una rivoluzione e a sfidare lo stato attuale. La ribellione di Rebel Satoshi sarà portata avanti dalla sua community di membri Recusant ispirati a Guy Fawkes e Satoshi Nakamoto.

Il movimento di Rebel Satoshi porterà una nuova era di decentralizzazione e si solleverà contro le élite. Gli investitori possono diventare parte della ribellione di Rebel Satoshi attraverso il token $RBLZ. Il token $RBLZ è costruito sulla rete Ethereum e Rebel Satoshi mira a raggiungere una capitalizzazione di mercato di 110 milioni di dollari.

Rebel Satoshi ha condotto la prevendita del token $RBLZ in diversi round. In questo momento la prevendita di $RBLZ è entrata nell'ultimo round, il Recusants Round 5 a 0,024 $ per token. Il token $RBLZ ha avuto un'impennata del 140% fino ad ora e raggiungerà 0,025 $ per token entro la fine della prevendita.

Rebel Satoshi ha annunciato che il token $RBLZ sarà lanciato per trading su DEX il 29 febbraio. Questo ha spinto gli esperti a considerare il token $RBLZ la migliore criptovaluta in cui investire ora.

Per scoprire gli ultimi aggiornamenti e trovare ulteriori informazioni, assicurati di visitare il sito della prevendita di Rebel Satoshi o contatta Rebel Red via Telegram

