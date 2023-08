L'FBI lancia l'allarme Sextortion e Ransomware: è emergenza

Negli ultimi giorni l'FBI ha voluto mettere in guardia i cittadini americani rispetto a due nuove minacce che rappresentano un vero e proprio flagello per tale paese (e non solo).

Gli attacchi ransomware non sono di certo una novità ma, nonostante ciò, tale fenomeno sembra crescere in maniera continua. Sul territorio statunitense, infatti, non si contano più le strutture mediche, uffici e ospedali colpiti da questo tipo di attacco.

In questo contesto, gli hacker oltre a estorcere alle strutture le cartelle cliniche dei pazienti e le informazioni sensibili, perseguono anche i pazienti stessi. Secondo l'FBI, non è una cattiva idea chiedere in che modo una struttura proteggerà le tue informazioni sanitarie prima o subito dopo una visita.

Nonostante le proporzioni del rischio ransomware siano ormai enormi, l'FBI ha voluto anche mettere in allerta i cittadini rispetto a un cybercrimine sempre più diffuso, ovvero la Sextortion.

Sextortion e Ransomware: allarme in USA, ma non solo...

I casi che prendono di mira i giovani uomini, infatti, sono in forte crescita.

Il modus operandi dei cybercriminali, in questo senso, è alquanto chiaro. Si tratta di un malintenzionato che si finge qualcun altro, ottiene foto compromettenti e poi minaccia di condividerle se non gli vengono fornite altre informazioni (o denaro).

La novità ora è che questi criminali prendono di mira più di frequente giovani, prediligendoli rispetto a persone di età più avanzata. E il riscatto riguarda, molto spesso, carte di credito, conti bancari, dettagli per effettuare furti d'identità e altre informazioni sensibili. In caso contrario, i criminali minacciano di condividere le foto compromettenti.

Il fenomeno di Sextortion non va sottovalutato: secondo l'FBI, questo tipo di attacco ha portato a diversi suicidi.

Sebbene la casistica americana presenta numeri elevati, entrambi i pericoli sono reali e concreti anche nel vecchio continente. Al di là delle classiche precauzioni tecniche, con software di protezione e soluzioni simili, risulta importante far fronte a minacce che basano le proprie strategie in prevalenza sul social engineering.