Ricondizionato è anche meglio, a patto però che le condizioni del prodotto sia eccellenti. È dell'ottimo Lenovo ThinkPad T470 con Intel Core i5 e 16GB di RAM che oggi puoi acquistare su eBay a soli 237,91€, spedizione inclusa. Inserisci il codice promozionale MAGGIO23EDAYS al momento del pagamento e il gioco è fatto.

Lenovo ThinkPad T470 ricondizionato: l'affare è servito, con gli eDays 2023

Il Lenovo ThinkPad T470 presenta un design classico dei laptop della popolarissima serie di prodotti della multinazionale cinese. La scocca è nera e sobria, senza fronzoli che alla lunga potrebbero anche diventare noiosi. Il laptop è costruito con materiali di alta qualità ed è riconosciuto come uno dei più resistenti.

A livello di specifiche tecniche, il T470 oggi in promo su eBay è dotato di processore Intel Core i5 a 2,30GHz, 16GB di RAM DDR4 (aggiornabile fino a 32GB) e 512GB di archiviazione su SSD. Per quanto riguarda il display, il Lenovo ThinkPad T470 è dotato di un pannello da 14" con risoluzione HD (1366 x 768 pixel), con buoni angoli di visione e ottima resa dei colori. Non siamo a livelli pro, sia chiaro.

Sul fronte della connettività, il T470 offre una vasta gamma di opzioni. Dispone di una porta USB-C 3.1, tre USB-A 3.0, una HDMI, una porta jack da 3,5mm, un lettore di schede SD e una porta Ethernet.

La tastiera con layout italiano e tasti a corsa lunga offre una piacevole esperienza di digitazione. Inoltre, include il famoso TrackPoint rosso al centro, che è una sorta di joystick che consente di muoversi sullo schermo senza dover toccare il touchpad.

Il Lenovo ThinkPad T470 è un laptop affidabile e robusto. Offre prestazioni solide, una buona esperienza di digitazione, una vasta gamma di opzioni di connettività e una batteria di lunga durata.

