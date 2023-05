Lenovo Tab M10 Plus da 10,3" a 179€ è da prendere al VOLO

Vuoi un tablet economico ma che garantisca comunque prestazioni eccellenti? Allora questa offerta fa sicuramente al caso tuo. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Lenovo Tab M10 Plus a soli 179 euro, invece che 249 euro.

Per la versione con Sim uno sconto del 28% non è davvero niente male. Avrai un notevole risparmio e un tablet eccezionale. Inoltre questa offerta di da la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al check-out. Sbrigati perché questa è un'opportunità più unica che rara.

Lenovo Tab M10 Plus: grandi prestazioni, piccolo prezzo

Lenovo Tab M10 Plus ha un bellissimo schermo da 10,3 pollici FHD con un ampio angolo di visione. Grazie a Dolby Atmos tutti i tuoi video, film e giochi saranno realistici per un'esperienza coinvolgente. Nonostante le sue generose dimensioni pesa solo 460 grammi. In questa versione avrai a disposizione 64 GB di memoria che potrai espandere tramite microSD fino a 1 TB.

Goditi un'esperienza fluida con il potente processore MediaTek Helio P22T con a supporto 4 GB di RAM. Non solo WiFi ma, grazie allo slot per la Sim, puoi fare chiamate e navigare sul Web anche in modalità 4G LTE. Possiede una fotocamera posteriore da 8 MP e una frontale da 5 MP. Inoltre possiede una batteria che dura a lungo.

Un'offerta dunque da prendere al volo. Prima che svanisca vai su Amazon e acquista il tuo Lenovo Tab M10 Plus a soli 179 euro, invece che 249 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

