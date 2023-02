Avere un PC portatile sempre con sé nell'epoca moderna è quasi una regola: per lavoro, per studio, per viaggi in famiglia. Eppure c'è una branca di utenti di PC portatili che è di gran lunga più esigente: i videogiocatori, che cercano sempre il meglio per le proprie sessioni di gioco, unendo nello stesso prodotto performance elevate e comodità. Lenovo è una delle aziende che si destreggia nella creazione di laptop da gaming, con una qualità sempre garantita, così come le prestazioni, qualità che troverete anche nel Lenovo Legion 5 Pro.

Se state cercando un laptop da gaming, potrebbe essere la vostra occasione definitiva, perché da oggi su Amazon il Lenovo Legion 5 Pro è in offerta a soli 1.549,00€, con uno sconto del 26% e un mostruoso risparmio di 550,00€.

Lenovo Legion 5 Pro: un'offerta mostruosa per un laptop gaming

Si tratta di un gioiellino con uno schermo da 16 pollici con risoluzione 2560x1600 e pannello IPS 500nits e 165Hz. Il modello della CPU montato è il Ryzen 7, con una velocità di 4.7 GHz. La scheda RAM conta ben 16 GB di memoria, mentre la scheda grafica è una RTX 3060. Il sistema operativo che avrete di base è Windows 11 Home 64.

Per quanto riguarda la memoria di base, questo apparecchio gode di una SSD da 1TB di spazio, rendendolo una sicurezza per quanto riguarda l'archiviazione di documenti e per la velocità delle applicazioni. Questo laptop da gaming Lenovo Legion 5 Pro in offerta è in colorazione Storm Grey, e dispone di una tastiera retroilluminata 4 zone.

Se vuoi aggiornamenti su Lenovo Legion 5 Pro: OFFERTA INCREDIBILE su Amazon per il portatile da gaming inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.