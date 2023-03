Chi è alla ricerca di un notebook da gaming (come l'HP Victus), dovrebbe assolutamente valutare l'acquisto del Lenovo Legion 5 Pro con processore Intel Core i7 di 12a generazione e GPU GeForce RTX 3070. Deve farlo oggi però, perché questo super notebook è scontato di 850€. Il miracolo è firmato Unieuro.

Lenovo Legion 5 Pro: non troverai notebook da gaming migliore di questo (a questo prezzo poi...)

Il Lenovo Legion 5 Pro è un notebook che nasce per il gaming ai massimi livelli. Lo testimonia il design ispirato e, ovviamente, la scheda tecnica davvero pazzesca. Quando lo tiri fuori dalla scatola e lo accendi, però, la prima cosa che noti è lo splendido display WQHD+ da 16 pollici con frequenza d'aggiornamento fino a 240 Hz, precisione del colore sRGB al 100% e tecnologia OverDrive. Inoltre, è dotato della certificazione VESA DisplayHDR, con tempi di risposta di 3 ms, supporto alle tecnologie Dolby Vision e NVIDIA G-Sync.

Per quanto riguarda invece lo chassis, è in alluminio e magnesio. La tastiera con retroilluminazione LED multicolore è una TrueStrike, che assicura precisione assoluta e anti-ghosting. La tastiera è completa di tasti funzione e tastierino numerico. Il trackpad, poi, è ampio è preciso.

Ora però è arrivato il momento di passare alle sigle straordinarie, alle specifiche tecniche che lasciano il segno e che portano chi le legge a dire/pensare... WOW

Processore Intel Corei 7 di 12a generazione (i7-12700H)

16GB di RAM DDR5-SDRAM

512GB di archiviazione SSD

GPU NVIDIA GeForce RTX 3070

Wi-Fi 6E

Audio Nahimic

Sistema operativo Windows 11 Home

Lo sconto di 850€, come anticipato in apertura, lo trovi da Unieuro. Puoi pagare il Lenovo Legion 5 Pro i7 anche in tre rate con PayPal o Klarna. Infine, con l'acquisto di questo favoloso notebook da gaming avrai in regalo anche una poltrona da gaming firmata Momo Design. Cosa stai aspettando allora?

