Lenovo IdeaPad Slim 3 con Ryzen 5, 16GB RAM e 512GB SSD (-150€)

Se vuoi avere un notebook che sia performante senza però doverti svenare, allora devi indubbiamente avvalerti di questa promozione che ti sto segnalando. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Lenovo IdeaPad Slim 3 con Ryzen 5 a soli 499 euro, invece che 649 euro.

C'è dunque uno sconto del 23% sul prezzo originale, anche se potresti non vederlo da mobile, che ti fa risparmiare la bellezza di 150 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 99,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Lenovo IdeaPad Slim 3: super risparmio per un grande notebook

In questo momento il rapporto qualità prezzo di Lenovo IdeaPad Slim 3 è davvero molto interessante, difficilmente riuscirai a trovare di meglio. Grazie al suo potente processore AMD Ryzen 5 7520U con a supporto ben 16 GB di RAM, potrai goderti una velocità eccellente per fare di tutto senza problemi.

Gode di un SSD da 512 GB per archiviare quello che desideri senza patemi e che offre una velocità di accensione del sistema operativo incredibile. Ha poi un display FHD da 15,6 pollici a bassa emissione di luce blu e una cornice sottile. È dotato di una tastiera retroilluminata con tastierino numerico, webcam integrata e altoparlanti con Dolby Audio. Possiede 2 USB classiche con interfaccia 3.2 Gen 1 per trasferimenti velocissimi, una USB Type-C 3.2 Gen 1, PD, DP e HDMI per collegare più schermi.

Fai presto perché questa è un'occasione più unica che rara e non durerà. Perciò fiondati su Amazon e acquista il tuo Lenovo IdeaPad Slim 3 con Ryzen 5 a soli 499 euro, invece che 649 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa entro pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.