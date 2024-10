Lenovo IdeaPad Slim 3: lavora al top della produttività, AFFARE

Lenovo è un'azienda leader nell'ambito della produzione di accessori informatici e dispositivi informatici e oggi, su Amazon, l'IdeaPad Slim 3 viene messo in offerta con uno sconto del 27% per un costo finale di 399€.

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è progettato per chi cerca un notebook leggero e potente. Con un peso di solo 1,62 kg e uno spessore di 17,9 mm, si distingue per il suo design sottile e portatile, ideale per chi è sempre in movimento. Questo notebook si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, sia a casa che in ufficio, offrendo un mix di eleganza e funzionalità.

Il display Full HD da 15 pollici offre un'esperienza visiva nitida e dettagliata, perfetta per il lavoro o per il divertimento. Con il supporto per Dolby Audio, potrai godere di un suono chiaro e coinvolgente, sia che tu stia guardando un film, ascoltando musica o partecipando a una videochiamata.

La batteria del Lenovo IdeaPad Slim 3 è progettata per farti rimanere produttivo senza interruzioni. Grazie alla tecnologia RapidCharge, con soli 15 minuti di ricarica otterrai due ore di autonomia, mentre una carica completa ti assicura lunghe sessioni di lavoro o svago senza preoccupazioni.

Inoltre, il lettore di impronte digitali 2-in-1, integrato con il pulsante di accensione, offre un accesso rapido e sicuro al dispositivo. La webcam con otturatore garantisce la privacy, permettendoti di proteggere le tue conversazioni video quando non la stai utilizzando.

