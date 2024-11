Lenovo IdeaPad Slim 3: AMD Ryzen 5, 16GB RAM e 512GB SSD (-120€)

È da qualche settimana che giri per negozi ed e-commerce cercando di trovare un notebook che garantisca ottime prestazioni senza però dover spendere un patrimonio? Allora la tua ricerca si può dire finita oggi. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Lenovo IdeaPad Slim a soli 528,60 euro, invece che 649 euro.

Si tratta davvero di un'ottima promozione. Grazie allo sconto del 19% oggi risparmierai oltre 120 euro sul totale. Ti porti a casa un computer portatile dalle prestazioni strabilianti, dotato di un ottimo display FHD e il sistema operativo Windows 11 Home. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a partire da circa 44 euro al mese per 12 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Lenovo IdeaPad Slim 3: qualità prezzo inarrivabile

Senza ombra di dubbio possiamo dire che Lenovo IdeaPad Slim 3 in questo momento ha un rapporto qualità prezzo senza rivali. È dotato di un bellissimo display da 15,6 pollici FHD, di un peso di soli 1,62 kg e di uno spessore da 17,9 mm. È dotato di altoparlanti con Dolby Audio, due porte USB-A 3.2 Gen 1, una porta USB-C 3.2 Gen 1 e un ingresso HDMI.

Monta il potente processore AMD Ryzen 5 7520U supportato da ben 16 GB di RAM LPDDR5-5500 e un SSD da 512 GB. Possiede il sistema operativo Windows 11 Home già installato e la scheda grafica AMD Radeon. Ha poi una bellissima tastiera compatta con tastierino numerico e trackpad sensibile.

Se fai veloce oggi fai un vero affare. Ovviamente non ci sono tantissimi pezzi a questa cifra e quindi devi battere la concorrenza. Dunque prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Lenovo IdeaPad Slim a soli 528,60 euro, invece che 649 euro. Completa l'ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.