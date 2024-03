Lenovo IdeaPad Flex 5: pc e tablet 2-IN-1 in OFFERTA SPECIALE su Amazon

Amazon ha lanciato una promozione incredibile sul pc portatile top di gamma che si trasforma in tablet! Si tratta del Lenovo IdeaPad Flex 5, oggi disponibile a soli 539 euro grazie ad uno sconto del 17%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? L'offerta è a tempo limitato!

Lenovo IdeaPad Flex 5: tutte le specifiche tecniche

Il Lenovo IdeaPad Flex 5 è dotato di un Display 14" WUXGA, con pannello IPS e risoluzione di 1920x1200, che offre un'esperienza visiva straordinaria grazie alla sua luminosità di 300nits. Con questo magnifico schermo, potrai godere di immagini estremamente dettagliate e nitide da qualsiasi angolazione, rendendo la tua esperienza visiva ancora più coinvolgente e immersiva.

Grazie al potente processore AMD Ryzen 3 7330U dotato di un'architettura innovativa, puoi ottenere prestazioni eccezionali su un notebook sottile e leggero. Con una frequenza di base per i core fisici di 2.3GHz e una frequenza massima di 4.3GHz, questo processore può gestire agevolmente qualsiasi applicazione.

Questo modello dispone di un capiente storage da 256GB che ti permetterà di avere a disposizione tutto lo spazio necessario per archiviare i tuoi documenti di lavoro in modo efficiente e sicuro. Grazie a questo storage ad alte prestazioni, avrai la possibilità di accedere ai tuoi file in modo rapido e affidabile, senza temere perdite di dati o rallentamenti del sistema. Con la sua velocità di lettura e scrittura eccezionale, questo SSD ti consentirà di lavorare in modo fluido e senza intoppi, aumentando la tua produttività e la tua soddisfazione.

In più, la potente RAM 8GB garantisce una fluidità massima durante le attività lavorative o di studio. Grazie a questa memoria ad alte prestazioni, potrai svolgere le tue attività quotidiane in modo rapido e senza interruzioni, evitando i fastidiosi rallentamenti che possono compromettere la tua produttività.

Per finire, con la scheda grafica integrata AMD Radeon potrai godere di immagini nitide e dettagliate, con una risoluzione incredibile. La sua potenza di elaborazione è in grado di gestire anche le applicazioni più esigenti dal punto di vista grafico, garantendo un'esperienza visiva impeccabile.

Oggi il Lenovo IdeaPad Flex 5 è disponibile a soli 539 euro grazie ad uno sconto del 17%. Cosa aspetti? L'offerta è a tempo limitato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.