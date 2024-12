Lenovo IdeaPad 3 Slim con Intel Core i5 e SSD da 512 GB ora a -194€

È da un po' che giri tra negozi ed e-commerce per trovare il computer portatile perfetto per le tue esigenze senza dover spendere un patrimonio? Allora oggi la tua ricerca si può dire conclusa. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello Lenovo IdeaPad 3 Slim con i5 a soli 504,90 euro, anziché 699 euro, inserendo il codice promozionale PSPRNOV24 al momento del pagamento.

Sul prezzo di listino che dunque uno sconto fuori di testa che ti permette di risparmiare oltre 194 euro sul totale e se preferisci puoi dilazionare il pagamento in 3 mesi a interessi zero con Klarna. Una promozione davvero strabiliante e per questo motivo durerà poco. Tra l'altro le unità disponibili sono limitate.

Lenovo IdeaPad 3 Slim: prestazioni spettacolari e prezzo mini

Lenovo IdeaPad 3 Slim è dotato di un bellissimo display FHD da 15,6 pollici dai bordi sottili e certificazione Low Blu Light per non affaticare la vista. Gode della tecnologia Dolby Audio, possiede una tastiera compatta con tastierino numerico e retroilluminazione intelligente più touch pad integrato. Ha un peso di soli 1,62 kg e un profilo sottile da 17,9 mm.

Monta il potente processore Intel Core i5 di 12ª generazione supportato da ben 16 GB di RAM e da un SSD da 512 GB. È già installato il sistema operativo Windows 11 e ha una scheda grafica integrata Intel UHD. Gode delle tecnologie di connessioni WiFi e Bluetooth, di un microfono incorporato e webcam. Possiede due porte USB 3.2 Gen 1, 1 porta USB Type-C 3.2 Gen 1 e HDMI. Ultima cosa, non meno importante, la potente batteria che dura moltissimo con la ricarica rapida che in appena 15 minuti offre 2 ore di autonomia.

Non perdere tempo perché ce n'è poco. A questa cifra lo vorranno tutti e come ti dicevo le unità disponibili sono poche. Perciò vai adesso su eBay e acquista il tuo Lenovo IdeaPad 3 Slim con i5 a soli 504,90 euro, anziché 699 euro, inserendo il codice promozionale PSPRNOV24 al momento del pagamento. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.