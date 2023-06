Il Lenovo IdeaPad 3 è un notebook performante e affidabile, anche in ottica futura. Ecco perché lo sconto di 250€ applicato oggi da Amazon è un qualcosa di cui approfittare subito. Il laptop vanta un display FHD da 15,6", un processore Intel Core i5 di 11a generazione, 8GB di RAM e 256GB di archiviazione SSD. Il prezzo? Solo 449€, spedizione compresa.

Lenovo IdeaPad 3 con i5: sconto Amazon imperdibile, risparmia subito 250€

Come anticipato, il notebook di Lenovo è equipaggiato un processore Intel Core di 11ª generazione (1135G7), che offre prestazioni solide per le attività quotidiane come la navigazione web, l'elaborazione di documenti, la riproduzione di contenuti multimediali e lo streaming video.

Il design è pulito, lineare e senza particolari estetici che alla lunga potrebbero anche annoiare. La tastiera è completa anche del tastierino numerico, la corsa dei tasti è breve e questo facilita la scrittura. Il trackpad è ampio ed è leggermente decentrato (verso sinistra), come tutti gli altri portatili di Lenovo. Nell'angolo in alto a destra c'è anche il sensore per il riconoscimento dell'impronta digitale.

Il display è un FHD IPS da 15,6", circondato da cornici abbastanza sottili. Il pannello restituisce immagini nitide e dettagliate, con colori vividi. È l'ideale tanto per l'intrattenimento (film, serie TV, foto, video, videogiochi) quanto per la produttività.

A tenere ottima compagnia al processore i5 firmato Intel ci sono 8GB di memoria RAM e 256GB di archiviazione interna su SSD. Si tratta del mix perfetto per performance fluide e rapide, anche quando si svolgono attività più intense.

In quanto a connettività, c'è tutto quello di cui hai bisogno, dall'HDMI all'USB-C. Leggero, sottile, portatile e prestante, il Lenovo IdeaPad 3 con Intel Core i5 è un ottimo notebook da usare in casa come computer principale, ma anche da portare in ufficio o all'università. E poi oggi il prezzo è davvero eccezionale: solo 449€.

