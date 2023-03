Il mercato - per fortuna, aggiungo - propone soluzioni per tutte le esigenze e, soprattutto, tutte le tasche. Sei hai bisogno di un notebook per un uso quotidiano di base, quindi documenti, email, social network, streaming e navigazione in rete, non dovresti spendere chissà quanto. Dovresti puntare su un macchina affidabile e dal costo contenuto, come il Lenovo IdeaPad 3 Chrome 15IJL6, che oggi puoi aggiungere al tuo carrello Amazon a soli 299€ anziché 400€.

Lenovo IdeaPad 3, il miglior Chromebook al miglior prezzo web

Parlando di sistemi operativi, devi sapere che ormai da anni si può contare anche su ChromeOS di Google. È una piattaforma tanto versatile quanto leggera, perfetta per tutte le attività di base che vorresti svolgere con un notebook. L'interfaccia poi è assolutamente intuitiva, in pieno stile Big G, quindi non devi avere alcun timore, anche se sei alle prime armi.

Ti spiego subito perché parlo di attività di base. La scheda tecnica del Lenovo IdeaPad 3 Chrome si sposa benissimo con il sopracitato ChromeOS, in nome di un perfetto equilibrio tra prestazioni e prezzo. Questo notebook mette a tua disposizione un display FHD da 15,6 pollici, il processore Intel Celeron N4500, una scheda grafica integrata, 8GB di RAM (cosa assolutamente non scontata) e 64GB di archiviazione eMMC.

Nota di merito per il Wi-Fi 6, così potrai navigare e svolgere operazioni al massimo della velocità.

Al pari di altri Chromebook, l'IdeaPad 3 di Lenovo non è indicato per chi punta ad attività di un certo carico (gaming, editing fotografico e così via), ma è la scelta migliore per docenti, studenti, e utenti che cercano una macchina in grado di spalancare le porte dei social network, delle piattaforme streaming (Netflix e Prime Video, ad esempio), della posta elettronica, delle videochiamate con amici, parenti e colleghi di lavoro.

Ma oggi l'IdeaPad 3 Chrome ha un enorme vantaggio rispetto agli altri della sua stessa categoria: il prezzo. Lo sconto Amazon del 25% si traduce in un risparmio di 100€, quindi concludi l'acquisto a 299€. In una sola parola, AFFARE.

