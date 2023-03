Lenovo IdeaPad 3 15IGL05: su Amazon ENORME SCONTO di 110,00 Euro!

Avere un PC portatile sempre con sé nell'epoca moderna è divenuta prassi, oltre al fatto che si tratta di un oggetto indispensabile per lavoro, per studio, per viaggi, e ovviamente anche per il videogaming. Qualunque sia l'utilizzo, la costante presente è che avrete bisogno di un apparecchio all'avanguardia, che sia veloce e che ci garantisca il meglio. Lenovo come saprete è una delle aziende che si impegna da sempre nella creazione di laptop di qualità, quella che troverete anche nel notebook Lenovo IdeaPad 3 15IGL05 di cui vi parliamo oggi.

Se state cercando un portatile, potrebbe essere la vostra grande occasione, perché da oggi su Amazon il notebook Lenovo IdeaPad 3 15IGL05 è disponibile su Amazon a soli 239,00€, con il 32% di sconto e un grandissimo risparmio di circa 110,00€.

Notebook Lenovo IdeaPad 3: qualità portatile

Si tratta di un portatile con uno schermo da 15.6 pollici con risoluzione 1080p (1920x1080) con pannello IPS con luminosità di 220nits, anti-glare. Il modello della CPU montato è Celeron N4020, con una velocità di 2.8 GHz. La scheda RAM conta 4 GB di memoria, mentre la scheda grafica è integrata nel processore. Il sistema operativo che avrete di base è Windows 11 Home.

Nonostante si tratta di un modello di un paio di anni fa, sarà l'ottimo apparecchio per voi per svolgere tutte le attività classiche, con qualche piccolo extra. Il colore di questo notebook Lenovo IdeaPad 3 15IGL05 in offerta è Abyss Blue, ed è decisamente leggero, dato che conta solamente 1,7 Kg nel peso totale.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.