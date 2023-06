Lenovo IdeaPad 1 Notebook: OFFERTA DA PAURA per il portatile

Se sei alla ricerca di un PC portatile che faccia la differenza, non solo nelle prestazioni, ma anche nella convenienza, oggi l'occasione per te è d'oro! Infatti oggi su Amazon è comparsa un'offerta per il notebook Lenovo adatto proprio alle tue esigenze!

Si tratta del Lenovo IdeaPad 1, che da oggi puoi trovare in offerta su Amazon a soli 249€, con uno sconto del 29% sul totale che equivale ad addirittura un risparmio per te di 100€.

Colori nitidi e prestazioni magnifiche col Lenovo IdeaPad 1

Questo PC portatile possiede un display 14" Full HD con risoluzione 1920x1080, pannello IPS, e con luminosità 220nits. Tradotto, con questo schermo avrai dalla tua parte delle immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione. Monta un processore Intel Celeron N4120, uno spazio di archiviazione di 128GB eMMC, una RAM 4GB Soldered DDR4-2400 per avere tempi di reazione degni di nota, e una scheda grafica integrata Intel UHD Graphics 600.

Il notebook Lenovo IdeaPad 1 è sottile e leggero, e le sue prestazioni, accostate a questa caratteristica, lo rendono il tuo compagno di viaggio o da lavoro perfetto, che potrai sfruttare in qualsiasi evenienza. Un'offerta da non lasciarti sfuggire!

