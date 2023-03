Sì, parlo con te lettore/lettrice di HTML appassionato/a di LEGO! Su Amazon oggi trovi interessanti sconti su diversi set di spicco e assolutamente apprezzati dagli utenti che scelgono lo store del gigante di Seattle. Ti dico che tra le promo odierne c'è anche il casco del mandaloriano Din Djarin, protagonista della serie TV in esclusiva su Disney+.

Ma non perdiamoci di altre chiacchiere, andiamo al dunque!

Le migliori offerte LEGO di oggi su Amazon

Star Wars - Casco del Mandaloriano (-14%)

Regalo ideale per chiunque sia un appassionato di The Mandalorian e, più in generale, del franchise di Star Wars. Il set include 584 pezzi e garantisce un impatto visivo davvero... spaziale!

Cattura la lucentezza dell'armatura beskar, riproduci le caratteristiche iconiche del casco Mandaloriano ed esponi con orgoglio il modello sul suo supporto con targhetta.

LEGO Londra con London Eye, Big Ben e Tower Bridge (-21%)

Un dettagliato skyline di Londra con le più famose attrazioni della capitale del Regno Unito: London Eye, Big Ben e Tower Bridge. E c'è anche il Tamigi! Numero di pezzi? Ben 468.

Star Wars - Starfighter N-1 del Mandaloriano (-21%)

Torniamo nel mondo di Star Wars con lo Starfighter N-1 del Mandaloriano. In totale sono 412 pezzi, e c'è anche Grogu (noto anche come Baby Yoda).

Rivivi le storie di Star Wars: The Book of Boba Fett sul pianeta Tatooine, con il set LEGO Star Wars Starfighter N-1 del Mandaloriano, un modello da costruire ricco di dettagli autentici.

LEGO Iron Man snodabile (-22%)

Tra gli eroi più amati dell'immaginario Marvel, Iron Man troneggia in questo set LEGO davvero spettacolare. Avrai da mettere insieme 381 pezzi per "dare vita" ad una versione snodabile del supereroe protagonista di infinte avventure, anche al cinema.

