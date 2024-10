LEGO: hackerato il sito web ufficiale per promuovere una Cripto

La sera del 4 ottobre, il sito web ufficiale di LEGO è stato oggetto di un attacco hacker, durante il quale i cybercriminali hanno cercato di promuovere una truffa legata alle criptovalute. Gli utenti che accedevano al sito in quel momento si sono imbattuti in un banner pubblicitario ingannevole, che presentava un'immagine di monete d'oro recanti il logo Lego e annunciava il lancio di una fantomatica criptovaluta chiamata "LEGO Coin". Il banner prometteva, inoltre, ricompense misteriose per chi avesse acquistato questa nuova moneta digitale.

In realtà, si trattava di una frode. Lego non ha mai pianificato di entrare nel mondo delle criptovalute e il pulsante presente nel banner, che invitava gli utenti ad acquistare i presunti "LEGO Coin", reindirizzava a un sito esterno che vendeva token chiamati "LEGO Token" basati sulla tecnologia Ethereum. Il sito era stato temporaneamente modificato dagli hacker, che avevano sfruttato la piattaforma per diffondere il loro schema truffaldino.

LEGO è intervenuta subito grazie alle segnalazioni degli utenti

La comunità di appassionati di LEGO su Reddit, in particolare nel forum "LEGO subreddit", ha subito notato l'anomalia e ha segnalato il problema. Grazie alla tempestiva segnalazione degli utenti, LEGO è intervenuta rapidamente, rimuovendo il banner non autorizzato e ripristinando i link originali. In particolare, il banner legato alla collaborazione tra LEGO e Fortnite, che era stato momentaneamente sostituito dalla pubblicità fraudolenta, è stato nuovamente reso visibile e ora reindirizza correttamente alla collezione ufficiale sul sito.

L'azienda ha rassicurato gli utenti comunicando che nessun account personale è stato compromesso durante l'attacco e che sono state individuate le falle di sicurezza che hanno permesso l'intrusione. LEGO ha inoltre garantito che stanno già implementando nuove misure di protezione per prevenire il ripetersi di episodi simili in futuro. Tuttavia, l'azienda ha scelto di mantenere riservati i dettagli specifici sulle cause dell'incidente e sulle contromisure adottate, per motivi di sicurezza.