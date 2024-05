Le lingue a portata di clic con Babbel, che offre anche lezioni dal vivo

Imparare nuove lingue può rivelarsi una risorsa davvero importante, tanto nella vita privata quanto in quella lavorativa. Tra le piattaforme leader in grado di offrirti un aiuto concreto c'è Babbel, che offre corsi creati da un team composto da oltre 150 esperti, supportati da una base di 10 milioni di abbonati. Scegliere una lingua con Babbel è il primo passo verso il tuo nuovo percorso linguistico: abbonandosi online, è possibile scegliere tre le 13 opzioni proposte, ma ci sono piani per ogni esigenza.

I vantaggi che ti offre Babbel

Il metodo di Babbel si basa sull'idea di imparare attraverso conversazioni reali, una componente essenziale per padroneggiare una lingua e utilizzarla nella vita quotidiana. Attraverso le lezioni brevi e mirate della sua pluripremiata app, Babbel ti aiuta a sviluppare le tue abilità linguistiche in modo progressivo, consentendoti di imparare nel contesto di situazioni reali.

Babbel va oltre l'apprendimento tradizionale. Con una vasta gamma di attività motivanti, tra cui lezioni, podcast, giochi e altro ancora, l'app ti offre un'esperienza di apprendimento completa e coinvolgente. Questo approccio multi-dimensionale non solo renderà il tuo percorso divertente e leggero, ma aiuta anche a consolidare le tue conoscenze in modo efficace.

Un altro punto di forza sono i corsi di lingua dal vivo Babbel Live, tenuti da insegnanti certificati: un modo interessante per permetterti di apprendere aprendoti al confronto con delle figure professionali. Le lingue tra cui scegliere, invece, sono 13: si va dai classici inglese, spagnolo, tedesco e francese, fino al portoghese, il russo, il turco, l'olandese, lo svedese, il norvegese, il polacco, il danese e perfino l'indonesiano.

Che tu voglia imparare una lingua per viaggiare o per lavoro, Babbel ha una soluzione adatta a te. Crea in pochi minuti il tuo account online e scegli il piano che più rispecchia le tue esigenze.

