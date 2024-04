Le G G432 sono le cuffie da gaming Logitech DEFINITIVE: MEGA SCONTO del 58%

Immergiti in un'esperienza di gioco coinvolgente e cinematografica con le cuffie da gaming Logitech G G432. Grazie ai potenti driver audio da 50 mm, godrai di un suono dettagliato che ti trasporterà direttamente nel cuore dell'azione. Le cuffie supportano anche DTS:X 2.0, offrendoti un audio Surround che va oltre i canali 7.1, permettendoti di individuare i nemici con nitidezza e precisione in qualsiasi posizione.

Il microfono Flip-to-Mute da 6 mm assicura che i tuoi compagni di gioco ti ricevano forte e chiaro, mentre il controllo del volume intuitivo sulla punta delle dita ti permette di regolare l'audio senza interrompere la tua esperienza di gioco.

Queste cuffie sono progettate per essere compatibili con tutte le piattaforme di gioco, che tu stia giocando sul PC, Mac con DAC USB, console PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch o dispositivi mobili tramite cavo 3,5 mm.

Potrai giocare per ore senza affaticare le tue orecchie. Le coppe auricolari e la fascia per la testa in leggera similpelle deluxe riducono la pressione sulle orecchie, garantendoti comfort anche durante le sessioni di gioco più lunghe. Inoltre, le cuffie sono progettate per adattarsi al tuo stile di gioco, con la possibilità di ruotare fino a 90 gradi, permettendoti di trovare la posizione più comoda per te.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto folle del 58% sulle cuffie da gaming Logitech che vengono vendute a 39,99€.