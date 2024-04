Le cuffie bluetooth Xiaomi sono eccellenti: cancellazione rumore, batteria fino a 28 ore e tanto altro, PREZZACCIO

Xiaomi riesce sempre ad offrire dei prodotti di grande qualità a dei prezzi molto accessibili e oggi, su Amazon, è presente un maxi sconto del 33% sulle sue cuffie bluetooth che vengono vendute a soli 19,99€.

Le cuffie Bluetooth Xiaomi Redmi Buds 4 sono l'ultima evoluzione nell'esperienza di ascolto wireless, offrendo una combinazione impeccabile di innovazione tecnologica e prestazioni audio di alta qualità. Con un driver dinamico da 12 mm, queste cuffie superano i loro predecessori, fornendo bassi ottimizzati e un'acustica avanzata che trasforma ogni brano in un'esperienza sonora coinvolgente.

La cancellazione del rumore per le chiamate è un'aggiunta preziosa, grazie ai microfoni ad alta sensibilità che riducono efficacemente le interferenze ambientali e il rumore di fondo. Ora, anche in ambienti rumorosi, la voce rimane nitida e chiara, garantendo una comunicazione efficace in qualsiasi situazione.

Con una durata della batteria lunga fino a 5 ore con una sola ricarica e fino a 28 ore utilizzando la custodia di ricarica portatile, queste cuffie sono pronte per accompagnarti giorno e notte senza interruzioni. Che tu sia in viaggio o in palestra, la resistenza all'acqua IPX4 assicura che le cuffie siano sempre all'altezza della situazione, proteggendole da spruzzi d'acqua e sudore.

Dotate della tecnologia Bluetooth 5.3, le cuffie offrono un consumo energetico ridotto, una maggiore stabilità del segnale e una maggiore resistenza alle interferenze. Anche in presenza di altri dispositivi nelle vicinanze, la trasmissione rimane affidabile. In conclusione, le cuffie Bluetooth Xiaomi Redmi Buds 4 rappresentano l'apice dell'innovazione nel mondo dell'audio wireless, offrendo prestazioni eccezionali in un design elegante e professionale.

