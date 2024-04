Le cuffie bluetooth Xiaomi con cancellazione del rumore e funzionamento touch ad un PREZZO SUPER

Le cuffie Bluetooth Xiaomi Redmi Buds 4 Lite rappresentano l'ultima frontiera dell'esperienza audio wireless, offrendo una combinazione di prestazioni, autonomia e comfort senza precedenti. Con il nuovo chip Bluetooth 5.3, queste cuffie assicurano connessioni più veloci e stabili. L'autonomia è un punto di forza, con 20 ore di durata della batteria complessiva: 5 ore con una singola carica e fino a 20 ore utilizzando la pratica custodia di ricarica.

La porta di ricarica Type-C garantisce una ricarica super-conveniente, compatibile con la maggior parte dei cavi di ricarica standard. La qualità del suono è eccezionale, grazie al driver dinamico da 12 mm che riduce efficacemente la distorsione e offre un'esperienza audio ad alta definizione, anche in ambienti urbani caotici.

Queste cuffie sono progettate per l'usabilità, con un funzionamento intuitivo a sfioramento che consente di gestire facilmente chiamate e musica con un semplice movimento delle dita. La resistenza alla polvere e all'acqua IP54 le rende ideali per l'uso quotidiano, sia in palestra che in viaggio.

Il design ergonomico a metà orecchio assicura una vestibilità confortevole anche per utilizzi prolungati, con un peso di soli 3,9 g per auricolare, rendendole estremamente leggere e confortevoli. Il manico dell'auricolare più corto e compatto riduce il rischio di cadute durante l'attività fisica.