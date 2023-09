Le 7 migliori alternative a GitHub

GitHub è un famoso servizio che ospita progetti open source, ma nonostante la sua crescente popolarità, spesso suscita polemiche nel mondo tecnologico. Questo perché, sebbene le funzionalità offerte da questo servizio siano molto attraenti, nella pratica risulta difficile da usare. Tuttavia, GitHub non è l'unica piattaforma che ospita progetti software open source. Esistono altre alternative che potrebbero soddisfare le esigenze degli sviluppatori.

GitLab

Tra le alternative a GitHub, una delle più interessanti è GitLab, una piattaforma progettata per gestire l'intero ciclo DevOps dei progetti software. Con GitLab, è possibile compiere diverse funzioni dalla pianificazione, al rilascio, al monitoraggio e la manutenzione del software. Inoltre, è possibile semplificare la progettazione, il test e la gestione del codice grazie al sistema di ramificazione di GitLab.

GitLab è quindi una delle alternative a GitHub che offre una vasta gamma di funzionalità per gestire il ciclo di vita del software. Oltre alle funzioni standard di GitHub, GitLab offre anche un wiki integrato, un sito web per il progetto, un sistema di integrazione continua e un visualizzatore di codice sorgente. Sebbene i costi di GitLab possano risultati superiori a quelli di GitHub, le funzioni e le qualità di questo software valgono sicuramente la spesa.

AWS CodeCommit

Amazon CodeCommit è un servizio di controllo del codice sorgente basato su Git, offerto da Amazon Web Services. Con Amazon CodeCommit, è possibile archiviare il codice sorgente in modo sicuro e scalabile nel cloud, senza limiti di dimensioni. Questo lo rende una buona alternativa a GitHub per i file di grandi dimensioni, che potrebbero richiedere molto spazio sul server. Amazon CodeCommit si integra anche con altri servizi AWS, come Lambda, S3 e EC2, per facilitare lo sviluppo e il rilascio del software.

BitBucket

Bitbucket è un'altra possibile scelta al posto di GitHub, parliamo di una piattaforma di hosting di codice sorgente che usa Git, il popolare sistema di controllo di versione distribuito. Fa parte della famiglia di prodotti software di Atlassian, una società australiana che offre soluzioni per lo sviluppo e la collaborazione.

Bitbucket si integra perfettamente con Jira, lo strumento di Atlassian per la gestione dei progetti e dei ticket, e ha funzionalità di CI/CD integrata con Bitbucket Pipelines. Bitbucket è una soluzione cloud-based, ma c'è anche una versione auto-ospitata chiamata Bitbucket Server. Inoltre, bitbucket ha sia piani commerciali e account gratuiti con repository privati illimitati.

Beanstalk

Beanstalk è una piattaforma che offre diverse funzionalità per la gestione del codice sorgente. Con Beanstalk, è possibile creare e modificare i rami direttamente nel browser, senza bisogno di installare alcun software. Beanstalk è simile a GitHub, ma ha anche delle opzioni di revisione del codice molto valide. Tra le altre funzioni è possibile vedere dei report che mostrano quanto del repository è stato rivisto, una funzione utile soprattutto per i team che assumono programmatori o collaborano con freelancer. Beanstalk ha anche delle funzionalità di sicurezza avanzate, che sono usate anche da grandi aziende che archiviano i dati nel server.

RhodeCode

Per proseguire con RhodeCode la piattaforma che supporta Mercurial, Git e Subversion, offrendo una maggiore scelta tra i sistemi di controllo del codice sorgente. Con RhodeCode è possibile revisionare il codice, automatizzare il flusso di lavoro e gestire le autorizzazioni per monitorare ed eseguire le operazioni DevOps. Inoltre, permette di migrare facilmente da Mercurial a Git grazie alla funzione integrata di RhodeCode. RhodeCode ha una versione gratuita chiamata Community Edition, che offre le funzionalità di base. Invece, per avere più funzionalità di collaborazione e stanze multiple è necessario optare per la versione a pagamento chiamata Enterprise Edition.

SourceForge

SourceForge è l'alternativa ideale a GitHub per chi lavora a un progetto open source con un budget limitato. SourceForge offre le seguenti funzionalità principali:

Larghezza di banda illimitata per i progetti open source, per distribuire il software a milioni di utenti;

Scaricare varie statistiche che mostrano il time lapse, le piattaforme e le regioni dei download, per capire meglio il pubblico;

Il sistema di directory open source, che facilita la categorizzazione dei progetti e la ricerca di quelli simili o correlati;

Markdown per formattare e allegare i file tramite la sua funzione ticket nativa, consente di gestire le richieste e i feedback degli utenti.

GitKraken

GitKraken è una piattaforma che si propone come un'alternativa efficiente a GitHub per la gestione del codice sorgente. GitKraken può essere usata gratuitamente per le applicazioni non commerciali, ma richiede una versione a pagamento per l'ambito commerciale. Tra le sue funzioni principali è presente un'interfaccia utente interattiva, che mostra la cronologia dei commit in modo visivo e permette di effettuare ricerche veloci. Inoltre, sono presenti diverse visualizzazioni integrate nell'editor, complete di evidenziatore della sintassi, opzioni di ricerca avanzate e mini mappe dei file. Oltre al supporto esteso per Git Flow, che consente di gestire i flussi di lavoro con facilità e flessibilità, è presente un supporto hook, che permettono di eseguire script personalizzati prima o dopo i comandi Git.