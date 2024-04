lcl.host: connessioni HTTPS su localhost

lcl.host è un tool gratuito che consente agli sviluppatori di sfruttare connessioni sicure sotto HTTPS in locale, quindi su localhost. Si tratta quindi di una soluzione che permette di testare siti Web e Web application sul proprio terminale, replicando più fedelmente un ambiente di produzione.

I vantaggi di lcl.host

A rendere possibili le connessioni via HTTPS tramite lcl.host è Anchor, autore del progetto che funge da CA (Certification Authority). Quest'ultima gestisce l'interscambio di dati attraverso TLS senza appoggiarsi a certificati auto-firmati. Questi ultimi presentano infatti dei limiti, come per esempio la necessità di essere aggiunti manualmente su tutti i device che si desidera utilizzare.

Vi è poi il problema che i domini app.localhost associati ai certificati SSL non possono essere riconosciuti correttamente da tutte le piattaforme. Un problema che può essere risolto soltanto tramite un service DNS apposito o l'editing del file HOSTS . Da segnalare infine il fatto che la gestione manuale dei certificati auto-firmati deve essere effettuata da ciascuno dei componenti di un gruppo.

Con lcl.host si ha invece il vantaggio di far riferimento ad un dominio esterno. Questo significa che i certificati possono essere rinnovati automaticamente e che anche il provisioning avviene in modo automatico. Il tutto potendo contare su un ambiente di sviluppo locale che funziona in modo molto simile a quello di destinazione.

Installazione e configurazione di lcl.host

I developer di Anchor hanno fatto in modo che per installare e configurare lcl.host fossero necessari pochi minuti. Per questo motivo è stato fornito un supporto da linea di comando che accelera entrambe le procedure:

brew install anchordotdev/tap/anchor anchor lcl

Per disporre del certificato per le connessioni sotto HTTPS è sufficiente una registrazione sul sito dell'autore. Fatto questo si deve lanciare la seguente istruzione:

lcl mkcert

È bene sottolineare che tale certificato sarà valido soltanto per il proprio ambiente di riferimento. Quindi i certificati vengono emessi esclusivamente per i sottodomini di lcl.host e localhost .