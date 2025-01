Lavora e gioca con questo Mini PC che monta AMD Ryzen 9 (100€ in meno)

Se fai alla svelta oggi puoi mettere le mani su un fantastico computer potente ma dalle dimensioni esigue per lavorare e addirittura giocare a diversi titoli. Dunque non perdere tempo, vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il Mini PC ACEMAGICIAN con Ryzen 9 a soli 499 euro, invece che 599 euro, applicando il coupon in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di uno sconto che ti fa risparmiare la bellezza di 100 euro sul totale. Una grandissima occasione dunque per avere un super computer dalle grandi prestazioni a molto meno. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC potentissimo ma spendendo molto meno

Sicuramente con questo sconto di ben 1000 euro un Mini PC con queste potenzialità è un offerta da non farsi scappare per nessun motivo al mondo. Siamo di fronte a una vera bestia di potenza. Monta il potente processore AMD Ryzen 9 6900HX a 6 nm supportato da ben 32 GB di RAM in due banchi da 16 GB.

Come scheda grafica troviamo una AMD Radeon 680M che, nonostante sia una GPU integrata, gode di ottime performance che ti permetteranno di farci girare diversi giochi. E poi ha un SSD da 1 TB che ti consente di archiviare di tutto senza pensieri. Possiede WiFi 6, Bluetooth 5.2 e Windows 11 come sistema operativo. Il suo design minimal e compatto è perfetto se hai poco spazio sulla scrivania o se desideri portartelo in giro.

Non perdere tempo perché chiaramente a un prezzo del genere andrà via come il pane. Per cui vai subito su Amazon e acquista il tuo Mini PC ACEMAGICIAN con Ryzen 9 a soli 499 euro, invece che 599 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.