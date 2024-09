L’autunno inizia con l’offerta di ExpressVPN: 49% di sconto + 3 mesi gratis

Ora che l’autunno è ormai alle porte, è tempo di rafforzare la tua sicurezza online con l’incredibile offerta di ExpressVPN: 49% di sconto sul piano annuale e tre mesi extra gratis. Se l'estate ti ha fatto riflettere su quanto sia utile una VPN quando non sei a casa, è il momento di capire quanto sia vantaggiosa anche per le tue attività online quotidiane.

Non pensare alla VPN solo come strumento per nascondere il tuo IP mentre sei in vacanza. Un servizio come ExpressVPN offre vantaggi che vanno ben oltre la semplice mascheratura dell'indirizzo IP. Se usi la tua connessione domestica per guardare contenuti streaming, giocare online o lavorare da remoto, sappi che una VPN di qualità può migliorare in modo drastico la tua esperienza.

Offerta 49% di sconto: perché scegliere ExpressVPN?

ExpressVPN ti consente principalmente due cose: navigare in anonimo e superare blocchi geografici e censure. Non parliamo soltanto di accesso ai tutti i tuoi contenuti preferiti mentre sei lontano da casa, ma anche di sbloccare quelli da altri paesi. Inoltre, per i giocatori online, ExpressVPN è ottima contro gli attacchi DDoS.

ExpressVPN protegge le comunicazioni aziendali di chi lavora da casa o mentre è connesso ai Wi-Fi pubblici. A differenza delle VPN gratuite, i cui livelli di sicurezza sono deficitari, ExpressVPN utilizza la crittografia di livello militare. Ciò vuol dire che i tuoi dati resteranno al sicuro e lontano da occhi indiscreti.

La velocità è un altro aspetto importante di ExpressVPN. A differenza delle VPN gratuite, che limitano la larghezza di banda e impongono restrizioni sulla velocità, ExpressVPN offre connessioni rapide e stabili. Fondamentale per lo streaming in alta definizione e per il gaming senza lag. D’altronde, può avvalersi di server sparsi in oltre 90 paesi.

La semplicità d’uso è un altro punto di forza di ExpressVPN. Anche chi non è un esperto di tecnologia troverà facile gestire l’app. Questo e tanto altro giustifica ampiamente il costo dell’abbonamento.

Con l’autunno che sta arrivando, non devi farti sfuggire l’occasione di proteggere la tua presenza online con l’incredibile offerta di ExpressVPN. Abbonati ora e approfitta del 49% di sconto insieme a tre mesi gratuiti.

