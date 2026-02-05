Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Sysmon integrato in Windows: Microsoft semplifica il monitoraggio per amministratori

Microsoft integra Sysmon direttamente in Windows (build Insider), semplificando il deployment e migliorando l'integrazione con SIEM e strumenti di sicurezza.
Adamo Lucchesi
Pubblicato il 5 feb 2026
La recente decisione di Microsoft di integrare nativamente Sysmon all’interno del sistema operativo Windows segna un vero punto di svolta per le strategie di monitoraggio e difesa delle infrastrutture IT. L’annuncio, arrivato tramite i canali Dev e Beta del Windows Insider Program (build 26300.7733 e 26220.7752), non è passato inosservato: con questa mossa, l’azienda di Redmond risponde a una richiesta che da anni circolava tra gli amministratori e i team di sicurezza, ovvero la necessità di disporre di strumenti avanzati di logging e tracciamento direttamente supportati e mantenuti dal produttore del sistema operativo.

Sysmon è particolarmente utile per rilevare furti di credenziali, movimenti laterali stealth e per supportare indagini forensi grazie ai dati diagnostici granulari”, ha dichiarato Mark Russinovich, Technical Fellow di Microsoft e cofondatore di Sysinternals, sottolineando il valore di un’integrazione che promette di cambiare le regole del gioco per chi si occupa di sicurezza informatica. Fino a oggi, infatti, l’adozione di Sysmon in ambienti di produzione era spesso ostacolata da sfide tecniche e organizzative non trascurabili: la mancanza di supporto ufficiale, le complessità legate al deployment su vasta scala e la necessità di ricorrere a soluzioni di terze parti per la raccolta e la normalizzazione dei dati rappresentavano ostacoli significativi.

L’integrazione nativa di Sysmon in Windows risponde direttamente a queste criticità, portando all’interno del sistema operativo funzionalità avanzate di logging e offrendo una raccolta di eventi dettagliati e omogenei. Gli eventi generati vengono ora scritti direttamente nel registro eventi standard di Windows, semplificando la vita agli amministratori e migliorando l’interoperabilità con piattaforme di SIEM e altri strumenti di sicurezza. Questo cambiamento consente alle organizzazioni di sfruttare appieno il potenziale dei dati di sistema, senza dover dipendere da agenti esterni o da configurazioni complesse e spesso poco scalabili.

Un aspetto tecnico di rilievo è la possibilità di utilizzare file di configurazione personalizzati, che permettono di filtrare e selezionare gli eventi più rilevanti per ciascun contesto operativo. Questa flessibilità consente di mantenere un equilibrio tra la visibilità richiesta dalle attività di monitoraggio e il rischio di sovraccarico dei log, un problema ben noto agli operatori del settore. Una configurazione troppo permissiva, infatti, può generare un volume di eventi tale da rendere difficile l’analisi e la risposta tempestiva agli incidenti. Di conseguenza, la fase di pianificazione e tuning delle policy di raccolta dati assume un’importanza strategica: solo una gestione attenta e consapevole delle configurazioni può garantire un’efficace difesa senza compromettere la performance dei sistemi.

Per le organizzazioni, i vantaggi di questa integrazione sono molteplici. In primo luogo, si semplifica il deployment: non è più necessario distribuire manualmente agenti o strumenti aggiuntivi, riducendo tempi e costi operativi. In secondo luogo, il supporto ufficiale di Microsoft offre maggiori garanzie in termini di stabilità, aggiornamenti e compatibilità con le evoluzioni future del sistema operativo. Infine, la standardizzazione dei dati raccolti permette ai team responsabili di SIEM e threat hunting di lavorare su informazioni più omogenee e facilmente integrabili nei processi di analisi e risposta agli incidenti.

L’arrivo di Sysmon come componente nativo di Windows è destinato a influenzare anche il mercato dei vendor di telemetry e delle soluzioni di sicurezza avanzata. Alcuni produttori potrebbero scegliere di adattare le proprie offerte per sfruttare i dati nativi forniti dal sistema operativo, mentre altri punteranno su servizi a valore aggiunto, come l’arricchimento e la correlazione delle informazioni, per differenziarsi rispetto alla base integrata. In ogni caso, il nuovo scenario impone una riflessione su come evolveranno le strategie di monitoraggio e gestione degli eventi all’interno delle aziende.

Al momento, la funzionalità è disponibile esclusivamente sui canali insider e non è ancora pronta per l’adozione in ambienti di produzione generalizzata. Questo periodo di testing rappresenta però un’opportunità preziosa: le organizzazioni possono sperimentare la procedura di attivazione, valutare la rimozione di eventuali installazioni precedenti di Sysmon e definire policy di configurazione ottimali per le proprie esigenze. In questa fase, l’utilizzo di strumenti come PowerShell può agevolare la gestione delle impostazioni e la verifica dell’impatto delle nuove funzionalità sui sistemi aziendali.

Prepararsi oggi significa farsi trovare pronti domani: quando l’integrazione nativa sarà rilasciata pubblicamente, i team di sicurezza e gli amministratori potranno sfruttare appieno le potenzialità offerte da Sysmon per rafforzare la postura difensiva delle proprie infrastrutture. In un contesto in cui la rapidità di risposta e la qualità delle informazioni fanno la differenza, l’arrivo di Sysmon nel cuore di Windows promette di ridisegnare il modo in cui aziende e professionisti affrontano le sfide della sicurezza IT.

