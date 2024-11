LastPass: 50% di sconto per il password manager con password illimitate

Un password manager professionale aiuta le persone a proteggere e gestire la propria vita digitale e lavorativa su ogni tipo di dispositivo, ovunque ci si trovi. Con questo strumento è possibile ad esempio salvare le password e inserirle in automatico in totale sicurezza, trovare le credenziali vulnerabili e accedere alle proprie password in qualunque parte del mondo.

LastPass è uno dei migliori password manager oggi disponibili sul mercato, che ha il merito di rendere l'accesso alla propria vita privata e lavorativa più semplice. In questi giorni i piani Premium e Families sono in sconto del 50%, con prezzi a partire da 1,45 euro al mese invece di 2,90 euro e prova gratuita di 30 giorni.

Per accedere all'offerta del password manager che include password illimitate e l'accesso da tutti i dispositivi, è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale LastPass.

I piani Premium e Families di LastPass a metà prezzo

LastPass è un password manager che utilizza la crittografia a conoscenza zero per proteggere i dati presenti sul proprio dispositivo, come ad esempio lo smartphone e/o il computer. Ciò significa che il processo di crittografia delle password inizia a partire dal dispositivo stesso in uso, che poi effettua una procedura di hashing a livello locale prima del loro invio ai server di LastPass.

Una volta poi eseguito nuovamente l'accesso, il password manager restituisce le password in forma crittografata e solo in un secondo momento le "sblocca" sul dispositivo locale.

Il vantaggio dell'utilizzo del modello di crittografia a conoscenza zero è che nessuno può accedere alle password, eccetto il titolare del password manager. Dunque, nemmeno il team di LastPass ha accesso alle password, sia quella principale per accedere alla "cassaforte" sia tutte le altre.

Maggiori informazioni sull'offerta in corso a questa pagina del sito LastPass.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.