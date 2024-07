Larghezza di banda nelle VPN: come valutarla e scegliere il servizio adeguato

Per un'esperienza d'uso ottimale, uno degli elementi più importante di cui tener conto quando si valuta l'attivazione di una VPN è la sua politica riguardante la larghezza di banda e i protocolli impiegati. In uno scenario ideale, il consiglio è di affidarsi a una VPN che da una parte non applica alcun limite di larghezza di banda e dall'altra utilizza un protocollo VPN che si distingue per la sua velocità.

A questo proposito, segnaliamo il fornitore NordVPN: nessun limite alla larghezza di banda e velocità di connessione di gran lunga superiore alla media grazie all'utilizzo del protocollo proprietario NordLynx basato su WireGuard. In queste ore NordVPN è protagonista dell'ultima offerta estiva, che sconta i piani di due anni fino al 69% con prezzi a partire da 3,99 euro al mese.

Come scegliere la VPN migliore per la larghezza di banda

Il consiglio è di scegliere un fornitore VPN che assicuri non soltanto una larghezza di banda illimitata, ma anche l'utilizzo di un protocollo VPN sicuro e veloce. Ecco perché una delle soluzioni migliori è NordVPN, il punto di riferimento del settore VPN grazie a una connessione ultra-veloce e alle funzionalità di sicurezza extra in grado di proteggere al meglio la privacy online dei suoi utenti.

Se si sta valutando la sottoscrizione di una VPN per giocare senza limiti di banda e guardare eventi sportivi in diretta, i due elementi citati qui sopra rivestono un ruolo fondamentale. Da qui la soluzione di appoggiarsi a NordVPN, a maggior ragione ora che è in corso l'offerta estiva.

Il piano Base della durata di due anni è in offerta a 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro, con in più 1 GB gratis di dati eSIM. E se il servizio non soddisferà le proprie aspettative, si potrà richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.