Lampadina Smart TP-Link: disponibile su Amazon a SOLI 9,99 Euro!

Più passa il tempo, e più anche le nostre case si adeguano alla tecnologia, o comunque alle piccole trovate che pian piano vanno ad arricchirle di particolarità. Dai controlli vocali, alle app, e a tutto il resto, ora è praticamente di uso comune avere dei dispositivi smart da sfruttare, che siano per i riscaldamenti, per le luci, per la TV e così via. I prodotti di TP-Link, sempre più eclettica azienda che produce accessori di diverso tipo, si sono adeguati anche a questo tipo di pubblico, e ha creato delle lampadine intelligenti WiFi al LED.

Se state cercando un prodotto di questo tipo, sappiate che da oggi su Amazon la Lampadina Smart TP-Link LED tapo è disponibile a soli 9,99€, con uno sconto del 33% sul totale, e 5,00€ risparmiati per voi per ogni pezzo che acquisterete.

Lampadina Smart TP-Link LED: luce e colori a portata di app

Questo articolo può essere controllato da remoto tramite l'app per smartphone gratuita tapo (iOS e Android), compatibile anche con tablet. Queste lampadine possono essere regolate a piacimento, e non parliamo solamente della luminosità, ma anche della temperatura della luce o i colori, con 16.000.000 tonalità tra cui scegliere.

La Lampadina Smart TP-Link LED inoltre non richiede hub, quindi è pronta ad essere collegata al WiFi di casa vostra. Inoltre può essere utilizzata anche con controllo vocale tramite Alexa o Google Assistant, e potrete impostare e registrare i vostri scenari e le vostre programmazioni. Se vi state preoccupando per i consumi, tranquilli, perché questa lampadina fa parte della fascia di consumo a+.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.